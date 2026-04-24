En Italia, el desayuno no es una comida abundante ni recargada: es un ritual simple, breve y muy ligado a los sabores tradicionales. Café, algo dulce y pocos ingredientes bastan para arrancar la mañana con energía, especialmente cuando el tiempo apremia pero no se quiere resignar calidad. A diferencia de otras culturas, el desayuno italiano gira en torno a una bebida protagonista: el café. Espresso intenso, aromático y con cuerpo, acompañado por una pieza de panadería liviana como un cornetto, tostadas con mermelada o galletas secas. Para recrearlo en casa no hace falta complicarse ni usar ingredientes difíciles de conseguir. Solo necesitás: El secreto está más en la preparación que en la cantidad. Un buen café marca la diferencia y define la experiencia desde el primer sorbo. En muchos hogares italianos, el café se prepara con cafetera tipo moka, un método tradicional que permite obtener una infusión intensa sin necesidad de máquinas complejas. Usando café molido y agua caliente, el resultado es una bebida concentrada, ideal para tomar sola o con un toque de leche. En ese punto, una cafetera como la Hudson gris resulta especialmente práctica: su diseño clásico de aluminio distribuye el calor de manera uniforme y permite lograr un café fuerte y aromático en pocos minutos. Además, su estética sobria y moderna se integra fácil en cualquier cocina, manteniendo ese espíritu italiano tan característico del ritual cafetero. Una vez listo el café, el resto es sencillo: servilo en tazas pequeñas, acompañalo con una medialuna o tostadas con manteca o mermelada, y disfrutalo sin apuro. En Italia, el desayuno suele ser corto, pero siempre se toma con atención al sabor y al momento.