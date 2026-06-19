Midieron a Milei y a sus ministros: quién es el mejor, quiénes son los invisibles y quiénes los que no levantan

La Casa Rosada ya tiene reemplazante para Manuel Adorni, al menos para la primera función que desempeñó desde diciembre de 2023, ya que este dejará de ser el portavoz oficial del gobierno, pero se mantendrá como jefe de Gabinete.

Fue el mismo Adorni quien anunció desde sus redes sociales que Adrián Ravier será el nuevo vocero presidencial.

“Reunidos en Olivos con el Presidente de la Nación. Adrián Ravier será el nuevo Vocero Presidencial. Todos los éxitos en esta nueva etapa Adrián querido. Gran desafío por delante: serás la voz de quien está haciendo grande a la Argentina nuevamente”, escribió el ministro coordinador.

La designación tiene una particularidad: a diferencia de su antecesor, Ravier no construyó su carrera en el periodismo ni en la comunicación política.

Su trayectoria está vinculada principalmente al mundo académico, la teoría económica y la construcción intelectual del universo libertario.

Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y magíster por ESEADE, Ravier es uno de los referentes más conocidos de la Escuela Austríaca en la Argentina y el mundo hispanohablante.

Del aula al Gobierno: el pasado docente de Adrián Ravier

Durante más de dos décadas desarrolló una carrera académica centrada en macroeconomía, teoría monetaria y pensamiento económico.

Su currículum incluye cargos docentes en la Universidad Nacional de La Pampa, la Universidad del CEMA, la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y la Universidad de las Hespérides, entre otras instituciones. Actualmente se desempeña además como director de posgrado en UCEMA.

A diferencia de muchos economistas que alcanzaron notoriedad a través de consultoras privadas o bancos de inversión, Ravier construyó su reputación a través de la docencia, la investigación y la divulgación de ideas liberales.

Su formación académica también lo vinculó con algunas de las instituciones más importantes del pensamiento austríaco : fue investigador de la Fundación Friedrich A. von Hayek y del Mises Institute de Alabama, uno de los centros de referencia mundial de esa corriente económica.

El intelectual de la Escuela Austríaca

Dentro del universo libertario argentino, Ravier es considerado uno de los principales divulgadores de autores como Ludwig von Mises, Friedrich Hayek y Jesús Huerta de Soto -un economista de referencia para Javier Milei- quien dirigió su tesis doctoral en España.

Buena parte de su producción académica estuvo orientada al estudio de la política monetaria, los ciclos económicos y las limitaciones de la intervención estatal en la economía.

Es autor de diversos libros y trabajos académicos sobre empleo, crecimiento económico y teoría monetaria, además de sostener desde hace años una intensa actividad de divulgación a través de conferencias, medios de comunicación y publicaciones especializadas.

Esa combinación entre formación técnica y militancia intelectual explica buena parte de su cercanía con Javier Milei y con el núcleo más doctrinario de La Libertad Avanza.

Reunidos en Olivos con el Presidente de la Nación.



Adrián Ravier será el nuevo Vocero Presidencial.



Todos los éxitos en esta nueva etapa Adrián querido.



Gran desafío por delante: serás la voz de quién está haciendo grande a la Argentina nuevamente.



Fin.@AdrianRavier @JMilei — Manuel Adorni (@madorni) June 19, 2026

El salto a la política

Su desembarco en la política partidaria llegó después de años de actividad académica.

Ravier se convirtió en una de las figuras más visibles de La Libertad Avanza en La Pampa y logró acceder a una banca en la Cámara de Diputados de la Nación.

Actualmente ejerce como diputado nacional y preside el partido libertario en esa provincia.

Su llegada al Congreso representó una transición poco habitual: pasar de la discusión teórica sobre el rol del Estado a la negociación política y la elaboración de leyes.

Esa experiencia legislativa terminó acercándolo aún más a la estructura nacional del oficialismo.

La pieza académica de Fundación Faro

Más allá de su actividad parlamentaria, Ravier ocupa un lugar relevante dentro de Fundación Faro, el think tank asociado a La Libertad Avanza que funciona como uno de los principales espacios de elaboración técnica del oficialismo.

Desde allí participó en la formación de cuadros políticos y en la discusión de propuestas vinculadas a reformas económicas, institucionales y regulatorias.

Su rol dentro de la fundación ayudó a consolidarlo como uno de los economistas con mayor influencia intelectual dentro del ecosistema libertario.

Un vocero diferente y el futuro de Adorni

La elección de Ravier también envía una señal política.

Mientras Manuel Adorni llegó al cargo desde el mundo de los medios y la comunicación, su sucesor proviene del ámbito académico y de la construcción doctrinaria del oficialismo.

Mientras tanto, el jefe de Gabinete vive su propio proceso político, con cuestionamientos internos, de aliados y de opositores.

Se espera que, en las próximas semanas el Congreso intente su remoción, aunque el resultado de esa movida no tienen resultado asegurado.

En ese sentido, la interpretación de la nueva designación será, probablemente, interpretada en clave política. Sólo el tiempo responderá sobre si es un primer paso para ir dejando responsabilidades gubernamentales o si, en esencia, es quitar al Jefe de Gabinete de la línea de fuego de los medios.