Quién endeudó "peor" al país y cuál es la estrategia de campaña del Gobierno para el pago al FMI

La deuda se metió en la campaña desde las declaraciones de las principales fuerzas políticas. El ex presidente Mauricio Macri volvió y mostró un supuesto ritmo acelerado de endeudamiento del ministro de Economía Martín Guzmán, quien respondió con la magnitud de los compromisos tomados por el gobierno anterior. Uno de los ejes es la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) , por u$s 45.000 millones.

El lunes llegaron los u$s 4.334 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG) del FMI que forman parte de una asignación especial por la pandemia. Casi la totalidad de ese monto volverá al Fondo para pagar los vencimientos de este año de más de u$s 3.600 millones en capital más intereses a partir de septiembre. Y el Gobierno analiza que esa decisión tenga el aval legislativo de "quienes contrajeron la deuda".

El Congreso no sesionará de vuelta hasta después de las PASO, aunque la actividad se mantiene. Mañana Guzmán deberá concurrir a la bicameral de deuda para explicar justamente el estado de situación de vencimientos y el avance de las negociaciones con el FMI por un nuevo programa de facilidades extendidas que permita refinanciar el acuerdo anterior en un plazo de 10 años.

Guzmán se mete en el barro: cómo juega la economía en la campaña

Un sector del Ejecutivo promueve un proyecto para que el pago con los DEG del FMI de la deuda correspondiente a este año -hasta que se negocie un nuevo acuerdo-, pase por el Congreso. Buscan que el debate por el monto de la deuda que tomó Mauricio Macri llegue a la opinión pública en la recta final de la campaña electoral. El 22 de septiembre, en tanto, debería pagar los primeros u$s 1.800 millones de vencimientos de capital.

Los DEG que llegaron del FMI de Georgieva volverán en su mayoría al organismo este año

En 2018, el entonces ministro de Hacienda Nicolás Dujovne y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger , llegaron a un acuerdo por u$s 57.000 millones con el FMI del que se desembolsaron u$s 44.500 millones. El repago comenzó a impactar este año y el próximo habría que desembolsar u$s 20.000 millones al Fondo, pero la Argentina no tiene capacidad de hacer frente a esos vencimientos.

Deuda en pesos o en dólares y, ¿con quién?

"En 2015, el rojo era de 4% del PBI. La base monetaria estaba en niveles muy elevados, al igual que la presión tributaria. Por el contrario, la deuda relevante era baja ", recapituló en un hilo de Twitter el economista jefe de Ecolatina, Matías Rajnerman.

Para traer claridad a un debate donde se mezclan deudas en pesos y en dólares, con acreedores internacionales y el sector público , el economista detalló que "la deuda pública tiene tres grandes acreedores: privados (o sea, los "mercados"), los organismos multilaterales (FMI) y otros agentes del sector público (Banco Central, ANSES). Sumar estos tres componentes está mal, no tiene sentido: la deuda relevante incluye a los dos primeros ".



"En sus números, Macri "confunde" la deuda relevante con la deuda total y de ahí sus conclusiones "apresuradas", con poco sentido económico", detalló el economista.

El cuadrito de la deuda que Macri eligió para regresar con todo a la campaña - El Cronista

Rajnerman detalla además que el riesgo de endeudarse en dólares es mayor porque obliga desregular la entrada y salida de capitales. "Además, implica tener pasivos en una moneda en la que el Estado argentino no tiene ingresos y donde no es soberano (no decide la política monetaria, no puede emitir)".



"En síntesis, durante el gobierno de Macri la deuda relevante aumentó más que durante el gobierno de Cristina. A la vez, la diferencia entre 2020-2021 y 2016-2019 es la moneda de endeudamiento, donde el endeudamiento en pesos es menos riesgoso", remarcó el economista jefe de Ecolatina.

El 'reperfilamiento' de deuda en pesos de Hernán Lacunza tampoco escapa a los cuestionamientos del oficialismo. "Había un mercado de pesos que estaba cerrado, no había operaciones, había tasas altas y un problema que resolver", indicó Rafael Brigo, el flamante secretario de Finanzas del Ministerio de Economía en un seminario organizado por Avira.

Estrategia 2022

A la renegociación de deuda con el FMI y el Club de París, organismo con el que se logró un "puente de tiempo" hasta marzo de 2022 para rediscutir la deuda y cerrar el capítulo de reestructuraciones en moneda dura, el Gobierno volverá a apostar por el financiamiento en pesos en el mercado local.

Revelan que el Club de París le hizo un pedido especial al Gobierno para que acuerde con el FMI

"Si 2020 y 2021 fueron años de normalización del mercado de deuda en pesos, 2022 puede ser el año de mayor volumen ", agregó Brigo en su primera presentación ante el sector privado. Este viernes evaluará los primeros resultados del programa de creadores de mercado que instrumentó Economía con la Comisión Nacional de Valores (CNV).

La estrategia, anticipó el secretario de Finanzas, seguirá el lado de la normalización y ampliación, con más educación financiera y finanzas sostenibles, con una mirada social y ambiental. "Necesitamos seguir apostando al financiamiento local y construir el mercado en pesos", resumió al hablar frente a las aseguradoras.