Las medianas empresas en México atraviesan por un momento coyuntural. El dinamismo de las cadenas de suministro globales y la integración comercial con Norteamérica han dejado de ser terreno exclusivo de los grandes corporativos.

Hoy, las compañías medianas viven un proceso de aceleración y sofisticación sin precedentes, buscando no solo consolidarse como proveedoras clave, sino también iniciar su propia expansión hacia mercados internacionales, asegura Mayra Balcázar, directora de Citi Commercial Bank en el país.

Sin embargo, para que este crecimiento sea sostenible, las medianas empresas requieren una transición profunda: pasar de estructuras tradicionales e institucionales a arquitecturas financieras robustas. En entrevista con El Cronista México, Balcázar detalló la estrategia del banco para convertirse en el puente que impulse a este segmento a competir hombro con hombro en el escenario mundial.

Balcázar aseguró que, a nivel global, la CEO de Citi, Jane Fraser, colocó a la banca comercial en el núcleo de la estrategia de la institución, por lo cual es el principal motor de crecimiento del grupo.

Tras reportar ingresos globales por u$s 5.2 mil millones de dólares, la meta es duplicar el tamaño del negocio en los próximos cinco años, un objetivo que depende directamente de la capacidad de atraer y desarrollar nuevos clientes en economías clave como la mexicana.

Para este año, compartió Balcázar, Citi Commercial Bank mantiene una agresiva meta de expansión en el país: proyecta incorporar entre 30 y 40 nuevas empresas mexicanas a su portafolio, enfocadas principalmente en este segmento medio en vías de graduarse hacia corporativos mayores.

Asimismo, planean atraer a 100 nuevas subsidiarias globales que llegan a instalarse en el país, impulsando también el desarrollo de las cadenas de valor locales donde participan las medianas empresas mexicanas.

Democratizando la banca

Tradicionalmente, se asocia a Citi con la atención a grandes corporativos públicos y emisiones multimillonarias en mercados globales. La estrategia liderada por Balcázar rompe con ese paradigma al enfocar los esfuerzos de Citi Commercial Bank en el siguiente eslabón de la cadena: la empresa mediana y grande de carácter privado.

“El objetivo es llevar exactamente la misma oferta de productos de alta sofisticación que utiliza un gran corporativo transnacional y ponerla a disposición de las empresas medianas en su etapa de crecimiento”, destacó Balcázar.

El segmento objetivo del banco abarca a compañías con niveles de facturación a partir de los u$s 100 millones de dólares en adelante, un umbral donde las necesidades operativas y financieras comienzan a complejizarse significativamente.

Para las medianas empresas, el principal valor agregado radica en la guía y el acompañamiento durante su curva de maduración. Al dejar de ser negocios de alcance únicamente local, se enfrentan por primera vez a variables complejas como la gestión del riesgo cambiario por importaciones y exportaciones, el uso eficiente y centralizado de la tesorería, e incluso la necesidad de coberturas de materias primas críticas para su producción, tales como el gas natural, el acero o insumos agrícolas.

De créditos bilaterales a estructuras globales

Balcázar señaló que uno de los desafíos más comunes en las medianas empresas es superar el desconocimiento técnico sobre herramientas financieras avanzadas. Explicó que estas organizaciones suelen iniciar su historial con créditos bilaterales (banco a banco) a corto plazo, lo que administrativamente se vuelve complejo y limita su capacidad operativa a medida que escalan.

Para romper esta barrera, Citi Commercial Bank las acompaña en su transición hacia esquemas más eficientes, como los créditos sindicados.

“Buscamos mitigar la resistencia inicial demostrándoles el valor de la eficiencia y la rapidez. Hoy vemos con entusiasmo cómo empresas medianas que operan tanto en México como en Estados Unidos logran unificar sus financiamientos bajo una sola institución, apalancando garantías cruzadas en ambos lados de la frontera”, apuntó la directiva.

Asimismo, el banco ofrece un ecosistema de especialización industrias (manufactura, consumo, salud, agronegocios y sector digital). Esto permite que los banqueros entiendan los ciclos específicos de las medianas empresas y actúen como “directores de orquesta”, conectándolas con las mejores prácticas y redes comerciales de los más de 90 países donde opera Citi.