En esta noticia Despidos en la CNEA: qué dice el proyecto que impulsa el peronismo en el Senado

El Gobierno nacional definió esta semana no renovar 61 contratos de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), en línea con la desinversión estatal en Ciencia y Tecnología y la decisión de seguir ajustando las cuentas públicas para sostener el superávit financiero. En este sentido, la oposición se reunió con los científicos para lograr la reincorporación del personal .

La CNEA es uno de los pilares del desarrollo tecnológico que permite que la Argentina sea uno de los tres países del hemisferio sur que disponga de energía eléctrica por vía nuclear, junto con Brasil y Sudáfrica.

Entre sus funciones se encuentra la producción de conocimiento y el desarrollo de tecnología nuclear propia; la participación en el diseño y construcción de reactores y en la generación de energía; la producción de radioisótopos y el desarrollo aplicaciones para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades; la formación, entre otras funciones

En este sentido, el organismo cumple un rol clave para que Argentina sea uno de los pocos países del mundo que domina todo el ciclo nuclear y cuente con capacidad propia en cada etapa del proceso.

Este lunes, los trabajadores atómicos se desayunaron con la noticia de la baja de aproximadamente 61 contratos. La protesta comenzó, no obstante, durante la tarde del martes, al trascender la noticia: el sindicato rápidamente reaccionó tomando el edificio y exigiendo respuestas a Martín Porro, presidente del organismo, quien tuvo que retirarse escoltado por efectivos de la gendarmería.

“ Estos despidos son un golpe al corazón del plan nuclear argentino. Si quieren despedir trabajadores, que echen a los 250 ñoquis que dejó Adorni, pero no a científicos , profesionales y técnicos altamente capacitados que se encuentran al servicio del desarrollo tecnológico y científico de nuestro país ”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, desde la sede central de la CNEA.

De esta forma, el sindicato buscará definir la continuidad del plan de acción: “ En el medio del Mundial, recrudecieron los ataques contra el Estado y sus trabajadores. Vamos a convocar a un plenario para debatir la posibilidad de avanzar en una nueva huelga nacional” .

Desde el Gobierno negaron que los empleados cesados fueran técnicos o científicos. Afirman que se trata de contratos denominados de “plazo fijo” y vinculados al sector administrativo. No obstante, los gremios dan una versión distinta.

“Es mentira que el vínculo del Estado con estos trabajadores se trate de contratos a término con fecha de vencimiento. Se trata en todos los casos de empleados con más de 5, 10, 15 y 20 años de antigüedad”, detalló Rodolfo Aguiar.

Desde el gremio destacaron que la CNEA es un organismo que produce conocimiento y desarrollo tecnológico, que participa del diseño de reactores y genera energía, pero que además desarrolla aplicaciones para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades.

Despidos en la CNEA: qué dice el proyecto que impulsa el peronismo en el Senado

Este miércoles se reunió en el Senado la comisión de Ciencia y Tecnología. Desde allí, el peronismo impulsó un proyecto para revertir los despidos. “ Ante los despidos masivos, junto al bloque de Unión por la Patria presentaremos un proyecto para exigir la inmediata reincorporación de las y los trabajadores de la CNEA y defender las capacidades científicas, tecnológicas y estratégicas que la Argentina construyó durante décadas ”, comunicó el senador Eduardo “Wado” de Pedro una vez finalizada la reunión.

En este sentido, aseguró que el vaciamiento de la CNEA no es un hecho aislado, sino que forma parte del desmantelamiento del sistema científico y tecnológico nacional y de una política que pone en riesgo un área clave para el desarrollo, la soberanía y el futuro del país.

El vaciamiento de la CNEA no es un hecho aislado: forma parte del desmantelamiento del sistema científico y tecnológico nacional y de una política que pone en riesgo un área clave para el desarrollo, la soberanía y el futuro del país.



Desde la Comisión de Ciencia y Tecnología… pic.twitter.com/Fz9FiFZbbk — Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) July 2, 2026

“ Desde la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado vamos a seguir trabajando junto a investigadores, universidades, trabajadores y todos los sectores comprometidos con la ciencia para frenar este proceso ”, aseguró el legislador.

En este sentido, indicó que desde el peronismo impulsarán una agenda que fortalezca la investigación, la innovación y el desarrollo argentino. Porque defender la ciencia es defender el presente y el futuro de nuestro país.