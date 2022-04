Procrear: qué es la fórmula Hog.Ar que toma la mejora de los salarios para llegar a la casa propia

Acceder a la casa propia es un sueño cada posible para centenares de miles familias argentinas, sostiene el Gobierno, a partir de la política de vivienda basada en créditos hipotecarios que ajustan a tasas por debajo de la inflación.

El secretario de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini, aseguró este jueves que más de 150.000 familias ya accedieron a su vivienda en el marco del programa Procrear y destacó, además, que en el sector privado es necesario " recuperar un sistema de crédito confiable".



Para ello es clave la fórmula Hog.Ar, que desde algunos meses aplican en los programas de vivienda a cargo del Estado nacional como Casa Propia y el Procrear 2 . Es que son créditos a tasa cero, que ajustan por el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) que mide el Indec.

Sorteo de Casa Propia: cómo saber si fuiste elegido para los créditos para vivienda a tasas cero



Es una modalidad de actualización de las cuotas de los créditos hipotecarios que ajustan en general por debajo de la inflación -los salarios suelen correr por detrás- pero además, las cuotas suben sólo si aumentan los salarios .

Por otra parte, las cuotas, tanto de los créditos Casa Propia como de Procrear comienzan a pagarse una vez que se termina la construcción de la vivienda, t ras la utilización del crédito, dando un período de gracia de entre 24 y 36 meses en promedio.

Casa Propia: qué son y cómo acceder a los lotes con servicios que está entregando el Gobierno



Las declaraciones de Scatolini fueron en el marco de Expo Construir, el sexto congreso de la actividad de desarrolladores urbanos, que tuvo lugar este jueves en un hotel de la Ciudad de Buenos Aires.

Cómo son los nuevos créditos hipotecarios

"En una visión positiva de lo logrado, lo más importante que pudimos obtener es el relanzamiento del programa Procrear, con un nuevo sistema de crédito en Argentina que crea la fórmula Hogar", aseguró el funcionario.

Al respecto, señaló que "eso nos permitió que en Argentina ya tenemos más de 150.000 familias que ya han accedido al programa y están con una posibilidad concreta de construir su vivienda o refaccionarla o ampliarla".

En una nueva referencia a la modalidad de ajuste de las cuotas, Scatolini se refirió al proyecto de ley para impulsar crédito hipotecario y dijo que la fórmula Hogar "es la que está en el proyecto de ley, que apoyamos fervientemente para que salga".



En qué consiste la fórmula Hog.Ar

El secretario explicó que "esta fórmula lo que hizo fue vincular el avance del crédito con el coeficiente de variación salarial y a partir de ahí darle previsibilidad al tomador".

"Veníamos de la experiencia del sistema UVA, que no es en sí mismo un mal sistema pero tuvo una mala ejecución porque no se previeron algunas variables de la macroeconomía y no se evaluó el desfasaje entre el salario y la inflación", analizó.



"El UVA no es en sí mismo un mal sistema pero tuvo una mala ejecución porque no se previeron algunas variables de la macroeconomía", aseguró Luciano Scatolini

Por su parte, Damián Tabakman, presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU), explicó que " el sector está atravesando un momento difícil" y que "hace falta que se tomen medidas".

Sin embargo, aclaró: "Créditos hipotecarios indexados por salario es una herramienta valiosa; es sumamente importante que eso sea aprobado, es una asignatura pendiente", consideró.