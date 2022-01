Créditos UVA: pese a las críticas de endeudados, por qué Lucas Llach afirma que "hicieron un buen negocio"

El exvicepresidente del Banco Central, Lucas Llach, defendió el lanzamiento de los créditos hipotecarios UVA y aseguró que quienes tomaron este tipo de préstamos "hicieron un buen negocio", porque con el préstamo "tuvieron una ganancia patrimonial" .

Esto a pesar de que la Unidad de Valor de Adquisición (UVA) por primera vez en su historia cotiza en estos días cerca de los $100 . Cuando arrancó el sistema en marzo de 2016 se ubicaba en 14,05, por lo que en este tiempo acumula un incremento superior al 600%.



Los créditos UVA fueron el buque insignia de la gestión de Mauricio Macri en materia de vivienda, y ciertamente tuvieron mucha acogida por parte de la ciudadanía, aunque la modalidad también tuvo detractores.

La razón de esta disparidad de criterios es que mientras sus defensores argumentaban que permitía por primera vez el acceso a la vivienda propia después de mucho tiempo, otros alertaban sobre el riesgo de que la actualización de la cuota estuviera atada a la inflación, lo que finalmente ocurrió.



" Fue el momento en el que más créditos hipotecarios se dieron en el siglo . El 99% de la gente pudo pagar sus cuotas y fue justamente por que la UVA es el ítem más estable de la canasta de un consumidor", aseguró Lucas Llach en una entrevista con la agencia NA.

Explicó que todos los demás bienes "suben como la inflación, igual que el UVA, pero con saltos dependiendo de la estacionalidad del producto". Argumentó además, que como a la economía argentina no le fue bien estos años, " el poder de compra de las personas en general bajó medido contra cualquier producto y se hizo más difícil pagar la cuota UVA, pero como se hizo más difícil pagar cualquier otra cosa.

Pese a ello, Llach sostiene que "los que se endeudaron en UVA hicieron un buen negocio". De hecho, considera que "quienes compraron con crédito UVA tuvieron una ganancia patrimonial. Son más ricos de lo que serían si no hubiesen tomado este crédito para comprarse la casa".



En relación a la cotización actual del UVA en torno a 100 pesos, el economista dijo que ahora "es más fácil para hacer la cuenta".

Aclaró que cuando el UVA nació valía parecido a un dólar, que era un dólar único, unos $16 pesos por dólar y poco más de $14 la UVA, aunque ahora un dólar real vale 220 y la UVA vale 100.

"Esto quiere decir que el que tomó un crédito en UVA para comprarse una casa fue pagando cuotas y lo que hoy vale la casa, más allá de que las propiedades hayan bajado, sigue superando a la cuota UVA que medida en dólares bajó mucho más que el bien.

En cuanto a los reclamos de los propietarios endeudados en créditos UVA actualizados, señaló que todos queremos tener alguna ayuda oficial y el que se endeudó en UVA dice, "me subió la cuota medida en pesos, entonces compénsenme". Pero con ese criterio todos podrían pedir una compensación "porque subió el tomate o la cuota del colegio ", afirmó.

En ese sentido, "lo concreto es que medido objetivamente y comparado con los que alquilan, los que tomaron un crédito hicieron un buen negocio", explicó.

Consultado sobre por qué no hay crédito hipotecario en el país, Llach destacó que eso se debe a la "relación del bien y el salario" y, por otra parte, porque "si obligamos que los préstamos sean en pesos a tasa fija, eso es sinónimo a que no haya crédito hipotecario en la Argentina".

En su opinión esto explica por qué hubo un récord de préstamos UVA otorgados "cuando se permitió al que te presta saber que si hay una disparada de la inflación no se licúa el préstamo que otorgó".

Y alimentando la polémica, sostuvo que le diría a quienes están hipotecados en UVA "que hagan bien la cuenta y se pregunten francamente, ¿estarían mejor no habiendo pedido el préstamo a cómo están ahora que les sube la cuota como al inquilino le sube también el alquiler?".

"No veo que haya algún argumento para que, como sociedad, tengamos que subsidiar a los endeudados UVA y no tenemos que subsidiar a todos los inquilinos, que son muchísimos más y que también les sube el alquiler. Cuando encuentre un argumento para subsidiar a los propietarios pero no a los inquilinos, ahí me podrán convencer", remató.