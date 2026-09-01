El mercado inmobiliario suma una nueva alternativa de financiamiento a largo plazo: el Banco Provincia lanzó su renovada línea de créditos “Casa Propia”, un programa que busca impulsar la construcción, ampliación, terminación y refacción de viviendas, incluyendo sistemas industrializados rápidos como el steel frame.

La propuesta central ofrece un monto máximo de 250.000 UVA, lo que equivale hoy a unos $ 524 millones. El plazo de devolución se extiende hasta los 20 años (240 meses), a los que se suma un año extra de plazo constructivo. Para quienes cobren su sueldo en el banco, la tasa arranca en un 9% nominal anual por encima de la actualización UVA.

A la hora de calificar, el sistema permite sumar los ingresos de hasta tres titulares . La relación cuota-ingreso máxima permitida es del 25% para la cartera de cuenta sueldo y del 20% para el público general. En términos de cobertura, el crédito financia hasta el 80% del valor del proyecto para los clientes del banco y hasta un 70% para el resto de los solicitantes.

El gran diferencial de este lanzamiento es la cláusula atada al Coeficiente de Variación Salarial (CVS). Si la indexación por inflación dispara la cuota por encima del ritmo de los sueldos (más dos puntos porcentuales), el Banco Provincia bonificará la diferencia. Juan Cuattromo, titular de la entidad, destacó que este resguardo reduce el riesgo de que los pagos crezcan más rápido que los ingresos familiares.

Como novedad, el esquema incorpora una línea específica para viviendas modulares, un segmento en plena expansión por sus bajos costos. Se gestiona como un préstamo personal, sin necesidad de hipoteca ni escribanos, y otorga hasta $ 100 millones a 96 meses . La tasa es de UVA más 9% para clientes sueldo y permite financiar el 100% de la unidad directamente en las fábricas adheridas.

El abanico crediticio se completa con un hipotecario tradicional a tasa fija en pesos desde el 24% anual por hasta $ 377,5 millones. Además, para arreglos menores, se habilitó un préstamo personal 100% digital de hasta $ 50 millones que se gestiona desde el celular, de forma inmediata, en los corralones o comercios de materiales asociados.