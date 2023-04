Precios Justos: aumentos extra y fiscalizaciones para que el programa resista

La Secretaría de Comercio negocia, con palo y zanahoria, con las empresas de consumo masivo, los mayoristas y los supermercados un ancla para Precios Justos en este contexto de sequía y corrida cambiaria. Una serie de inspecciones -que probablemente terminarán con multas- se combina con la convalidación de aumentos de hasta 6 puntos por arriba de la pauta del 3,2% mensual en determinados productos y con la búsqueda de acuerdos de dólar agro que funcionen como incentivo a la ampliación del programa de precios.

No es fácil lo que le toca al secretario Matías Tombolini. Los precios acordados se cumplen en supermercados y grandes cadenas, donde las ventas aumentan y la disponibilidad de mercadería se complica. Según fuentes del sector, el abastecimiento cae de manera constante y se ubica en el orden del 25% para los productos con precio congelado y en el 40% para aquellos con aumentos mensuales acordados . La brecha de precios con los comercios de cercanía promedia 30% en productos de consumo masivo.

Un supermercadista comentó que registra, por estos días, picos de venta. Las personas van a comprar mercadería que se pueda stockear. No al nivel de los días previos al aislamiento de la pandemia, pero sí por encima de lo que sería habitual en abril. En otro supermercado matizan: el bolsillo no da para tanto. Una recorrida por las tiendas convalida esto: se repiten escenas de consumidores que dejan en líneas de caja productos que pensaban comprar, pero, al toparse con el valor del ticket, no pueden pagar.

Inspecciones por Precios Justos

En los últimos días, Comercio efectuó inspecciones en supermercados mayoristas, que tienen acuerdos de Precios Justos. Encontraron productos sin precio y déficit de abastecimiento. Los mayoristas responsabilizaron a sus proveedores. Hubo, en consecuencia, fiscalizaciones en grandes fábricas, donde se constató que había producción sin entregar.

Más allá de que las multas se actualizaron con la sanción de la ley de Presupuesto, en dependencias oficiales creen que las empresas prefieren pagar o judicializar la sanción administrativa antes que cumplir con el acuerdo.

Comercio Interior fiscalizó comercios mayoristas y depósitos de fabricantes.

Lejos de los almacenes

La disparidad de precios con almacenes y autoservicios, lejos del radar oficial, aumenta. Comercio recibió a representantes de almaceneros y de autoservicios de origen chino en los últimos días, pero encuentra que la falta de representatividad impide sumarlos a Precios Justos y garantizar el cumplimiento de los acuerdos.

Mientras tanto, admiten que no tienen potestad ni injerencia sobre lo que ocurre en esos locales, que representan un 60% del consumo masivo. No encuentran la manera de que los acuerdos con los mayoristas se trasladen a la góndola del barrio, en muchos casos porque las grandes empresas tienen sus propias redes de distribución, que usan para trasladar aumentos mayores a los establecidos.

Se tensa, pero no se rompe

Sin embargo, la posición negociadora continúa. Comercio habilitó aumentos puntuales, de hasta 6% mensual adicional a la pauta del 3,2%, en algunos productos que los proveedores marcan en situación crítica. La semana pasada hubo incrementos para todas las firmas de consumo masivo, de entre 3 y 6 puntos que se sumaron al aumento general. Hubo, así, lácteos en las góndolas de los supermercados que subieron hasta 9,2 por ciento este mes. Fuentes de las empresas y del Gobierno lo relativizan: sobre 70.000 precios comprendidos en congelamiento o sendero acordado, aumentaron 3000 ítems.

El aceite de girasol entró en el dólar agro y Comercio renovará los acuerdos de precios.

La idea, comentaron en Comercio, es que la mayor tensión que existe sobre Precios Justos no termine dinamitando el acuerdo general y que se mantenga la pauta del 3,2 por ciento mensual. Esa rispidez no responde a esta corrida cambiaria, sino a la dinámica de los precios de los alimentos en los últimos meses.

Tombolini busca que el dólar agro sirva como zanahoria adicional. Las empresas que quieran exportar con un tipo de cambio de $ 300, deberán firmar un acuerdo comprometiéndose a abastecer mercado interno con pautas de incrementos de entre 1 y 3 por ciento. Hasta este miércoles, se habían firmado 170 acuerdos de precios, sobre 600 solicitudes efectuadas por las compañías. Muchas de ellas se rechazaron por errores subsanables y se avanzará en los próximos días. La batalla, dicen, se centrará en el aceite de girasol.