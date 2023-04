Desembolsos, meta de reservas y fiscal: por dónde pasa la rediscusión con el FMI

El Gobierno confirmó que se renegocia el programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), algo que también reconoció el organismo, en la antesala de que una comitiva del Ministerio de Economía viaje a Washington DC para revisar metas y desembolsos.

"Vamos a usar todas las herramientas del Estado para ordenar esta situación y en ese sentido notificamos al FMI de las restricciones que pesaban sobre la Argentina y vamos a cambiar en la rediscusión del Programa". La definición de Sergio Massa llegó en medio de la tensión cambiaria de los dólares financieros y el blue, que orillaba los $ 500. Las 'restricciones' del FMI limitaban el uso de reservas para la intervención en las cotizaciones del mercado.

El Gobierno apunta a rediscutir el cronograma de desembolsos del Fondo y busca reforzar reservas antes de que termine el semestre, para lo que ya capitalizó un acuerdo con China para el financiamiento de reservas por u$s 500 millones y otros u$s 380 de organismos internacionales y apunta a conseguir u$s 12.600 como adelanto del Fondo por los giros de junio y septiembre, según detalló El Cronista.

La comitiva oficial que viajará a Washington DC estará encabezada por el viceministro Gabriel Rubinstein, el asesor en Asuntos internacionales Marco Lavagna y el jefe de Gabinete Leonardo Madcur.

El Fondo reconoció en los últimos encuentros con los funcionarios argentinos que la sequía obliga a rediscutir el programa por el impacto que generó en la acumulación de reservas pero también en los ingresos fiscales. Según la Bolsa de Comercio de Córdoba, la falta de lluvias terminará generando entre u$s 21.000 y 27.000 millones menos en exportaciones, lo que representa una pérdida de entre 2 y 4 puntos del PBI.

Recaudación

En términos de recaudación, "este escenario significará que las retenciones agrícolas sólo aportarían recursos por 0.9% del PIB; menos de la mitad que en 2022 (2% del producto)", indicó un análisis de la consultora MAP.

"El Ministro tuvo cierto éxito en el cumplimiento de esos objetivos durante el 4T-2022, a partir de la adopción varias medidas cortoplacistas pero con cierta lógica de mercado", agregaron. Hasta ese momento, se logró cumplir con la acumulación de reservas pautada y sobrecumplir con la meta de déficit primario acordada con el FMI , "cerrando 2022 con un rojo de 2,4% del PIB".

Sin embargo, la falta de lluvias y los desfasajes de liquidación por el dólar soja, además del efecto del año electoral, complicaron el escenario para el arranque del 2023.

El rojo primario acumulado bajo la métrica del acuerdo con el FMI (EFF) rozó los $ 690.000 M en el primer trimestre, un 0,4% del PIB, según Ecolatina, lo que supera en más de un 56% la meta fiscal pautada con el Fondo ($441.500 millones). Pese al ajuste del gasto, la caída de ingresos estuvo marcada por una baja del 84% en los derechos de exportación.

Con el déficit acumulado en el primer trimestre, la posibilidad de cumplir con el rojo de 1,9%/PIB este año es harto desafiante. Aun recalibrando la meta, el interrogante radicará en la disponibilidad de financiamiento para cubrir ese mayor bache", detalló la consultora.

La decisión, ¿en manos del FMI?

En el contexto de falta de dólares, Massa busca evitar un salto devaluatorio y optó por la alternativa de reforzar el financiamiento multilateral. Para los economistas de LCG, la " decisión ahora es política: el FMI si quiere presta dólares para que el gobierno actual llegue sin depreciar el peso o sino lo fuerza a una devaluación ".

El anticipo de desembolsos por parte del FMI "alcanzaría apenas para atravesar tres meses en este escenario para luego volver nuevamente en la situación de stress actual", advirtieron los economistas. "El incumplimiento de las metas con el FMI (fiscal y de reservas) ya es anecdótico, el programa con el fondo no está funcionando para cumplir sus objetivos y posiblemente deba ser revisado en su totalidad antes de fin de año", remarcaron.