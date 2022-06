Precios Cuidados con subas más altas que en la era Feletti: qué aumento esperan las empresas

La Secretaría de Comercio Interior, a la que arribó hace unas semanas Guillermo Hang, negociará con las empresas de consumo masivo una renovación del programa Precios Cuidados con otra tónica: menos productos y mayores subas de precios para combatir el desabastecimiento, que es notable desde marzo en las góndolas de los supermercados.

Las firmas esperan la llamada de Hang para presentarles sus propios números y desean que, con la supervisión del ministro de Economía, Martín Guzmán, el secretario les autorice incrementos cercanos al 12% trimestral a partir de julio , en lugar del 6% que había quedado fijo desde abril, cuando Roberto Feletti estaba en el cargo, bajo el ala ministerial de Matías Kulfas, en Desarrollo Productivo.

Fuentes del sector consultadas por El Cronista marcaron que buena parte de los productos incluidos en Precios Cuidados tienen rentabilidad negativa.

El retraso es de entre 30% y 40%, según reconocen en el Gobierno y confirman las empresas, y la intención oficial es ir acomodándolo de a poco.

La apuesta de firmas como Nestlé, Arcor, Danone, Ledesma, Mastellone, Unilever, Danone, Mondelez, Molinos Río de la Plata, Kimberly Clark y Quilmes, entre otras, es que los incrementos lleguen a los dos dígitos por trimestre, aunque algunas fuentes creen que Hang y Guzmán solamente van a habilitar un 3% mensual en promedio.

El espíritu de la negociación ya no será conflictivo sino de "consenso y diálogo". No obstante ello, la preocupación que surge en los pasillos oficiales es que si a costa de volver a llenar las góndolas no está el riesgo de que se recaliente sensiblemente la inflación , que todavía sigue corriendo a un ritmo superior al 5% mensual y entre un 80% y 90% anualizado.

canasta más acotada

En la actualidad hay más de 1700 productos incluidos en Precios Cuidados. El Gobierno va a eliminar una buena parte y dejará solamente los productos de necesidad básica. "La prioridad número uno es el abastecimiento", cuentan en el Palacio de Hacienda.

Feletti había informado la crítica situación del desabastecimiento unas semanas antes de presentar su renuncia. La oferta era del 65% y cualquier usuario que visitara comercios podía ver que mientras en los canales que tenían la obligación de ofrecer los Precios Cuidados directamente no había productos , en los almacenes no existían faltantes, aunque los precios eran notablemente mayores, con una brecha de hasta 50%.

"No vemos problemas de producción; hay oferta pero no a los precios que nos gustan", se lamentan en un despacho oficial.

En el sector privado indican el problema de la "rentabilidad negativa" y señalan que la enorme brecha de precios entre los incluidos en el programa y los "libres" o "no regulados" generó una rotación muy grande por la alta demanda, lo que provocó que los supermercados no pudieran reponer el stock a tiempo .