La diputada nacional por Río Negro y senadora electa de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, presentó la renuncia a su banca en el Senado.

La funcionaria lo comunicó a través de una carta al presidente Javier Milei en X. Sin embargo, tal como lo anunció este martes, conservará su banca en la Cámara baja.

Después de ganar su escaño como senadora por la minoría en las elecciones de octubre de 2025, la legisladora quedó en el limbo político tras una serie de impugnaciones que frenaron su asunción.

Señor Presidente:



Me dirijo a usted con el respeto y la convicción profunda que me trajeron a la vida pública: la defensa irrestricta de la libertad, el apego absoluto a nuestra Constitución Nacional y el compromiso inquebrantable con el proyecto de transformación que usted… pic.twitter.com/CfdDmIQNNv — Lore Villaverde (@LoreVillaverde1) December 3, 2025

El escándalo que frenó la de Villaverde en el Senado

Apoderados del Partido Justicialista de Río Negro presentaron una impugnación ante la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado para evitar que Villaverde asumiera su cargo. El caso tomó un giro inesperado cuando, en la sesión preparatoria del 28 de noviembre, se convirtió en la única de los 24 nuevos legisladores electos que no pudo jurar.

Los jefes de bloques acordaron postergar la eventual jura de Villaverde, mandando de vuelta su pliego a la Comisión de Asuntos Constitucionales para analizar las impugnaciones en su contra. Sin el respaldo necesario para defender su título en el recinto, La Libertad Avanza quedó en una posición incómoda.

¿Qué dijo sobre su renuncia Villaverde?

“Lo hago con la serenidad de quién sabe quién es, y con la certeza de que ningún cargo vale más que la oportunidad histórica de que la Argentina rompa definitivamente con el fracaso estructural”, explicó, lanzó a la hora de defender su postura.

Por otra parte, manifestó: “También lo hago porque sé que dilatar decisiones solo beneficia a quienes quieren ver caer este proceso de transformación. Yo soy libre y voy a defender la libertad, incluso si eso implica dar un paso al costado”.

Un pasado que volvió del Norte

El centro de las impugnaciones está en los antecedentes judiciales de Villaverde en Estados Unidos. Según documentos judiciales estadounidenses, Villaverde estuvo detenida en 2002 en Florida en un expediente por drogas que luego fue desestimado por la Justicia local.

Sin embargo, una investigación periodística reveló que Villaverde fue arrestada el 15 de julio de 2002 en Sarasota, Florida, y que un jurado la halló culpable el 18 de octubre de ese año, quedando detenida mientras esperaba la sentencia. Los detalles posteriores del proceso no están del todo claros en los registros públicos, pero la legisladora logró su excarcelación y regresó a Argentina sin cargos pendientes.

El vínculo con Fred Machado

Más allá de sus antecedentes en Estados Unidos, lo que realmente encendió la polémica fue su presunta vinculación con el empresario Federico “Fred” Machado, acusado en Estados Unidos en una causa por narcotráfico y lavado de dinero.

La diputada es amiga y socia política de Claudio Ciccarelli, primo de Machado, y su nombre surgió en la misma trama que semanas atrás había salpicado al diputado José Luis Espert por el financiamiento irregular de su campaña presidencial de 2019. Este antecedente resultó fatal para Villaverde, ya que el caso Espert había forzado al economista a declinar su candidatura.