Gigante de la cerveza se la juega por la sin alcohol: ya es un 3% del mercado y ahora va por la dulce

Compañía Cervecerías Unidas (CCU) postergó la ampliación de su mayor fábrica en la Argentina. El grupo chileno, dueño de Schneider e Imperial, tiene previsto incrementar la capacidad productiva de su planta de Luján, donde en 2022 finalizó la última etapa de un proyecto de inversión. Sin embargo, el inicio dependerá de la recuperación del consumo.

En los últimos tres años, el mercado cervecero argentino perdió alrededor del 30% de su volumen de ventas. Si bien la industria esperaba una recuperación para 2026, la demanda se mantiene en niveles similares a los del año pasado, según explicaron ejecutivos de la compañía durante una recorrida por las instalaciones bonaerenses.

A las dificultades económicas se sumó un cambio en los hábitos de consumo. Los más jóvenes toman menos alcohol y muestran un mayor interés por las bebidas dulces y frutales, lo que llevó a las cerveceras a ampliar su oferta.

En el último año, CCU incorporó nuevas variedades de cerveza y sidra con sabores frutales y menor graduación alcohólica. Algunos de estos productos superaron las expectativas de venta de la empresa, que ya prepara lanzamientos para 2027.

CCU buscará posicionar la cerveza sin alcohol de Heineken con muestras gratis en la Costa.

Los planes de inversión en Luján

Inaugurada en 1994, la cervecería de Luján pasó por distintos dueños. Hasta 2006 estuvo en manos de la brasileña AmBev, que debió desprenderse de parte de sus activos en la Argentina por las condiciones que impusieron las autoridades de Defensa de la Competencia tras su acuerdo con Quilmes.

La fábrica quedó entonces en manos de Inversora Cervecera (ICSA), una sociedad integrada por los empresarios Julio Gutiérrez Conte, con el 80,11% del capital, y Eduardo Eurnekian, con el 19,89% restante.

En enero de 2007, CCU comenzó a elaborar sus marcas locales en esas instalaciones mediante un acuerdo con los propietarios. En abril del año siguiente, el grupo chileno concretó la adquisición de ICSA por u$s 88 millones, operación que también incluyó las cervezas Imperial, Bieckert y Palermo.

En octubre de 2020, la compañía anunció una inversión de u$s 57 millones para duplicar la capacidad productiva de la fábrica en un plazo de tres años. El proyecto incluyó la incorporación de maquinaria proveniente de Alemania y Polonia, nuevos tanques de fermentación y una línea de envasado.

Durante 2021, las obras permitieron incrementar un 33% el volumen de elaboración. En abril del año siguiente, la empresa anunció una segunda etapa, con un desembolso de más de $ 2700 millones -unos u$s 23 millones al tipo de cambio de aquel momento-, destinado a las áreas de filtración, envasado y logística.

Las inversiones acumuladas en el complejo industrial rondan entre los u$s 100 millones y los u$s 120 millones, según precisaron los ejecutivos durante la recorrida.

El predio ocupa 140 hectáreas, de las cuales 25 corresponden al área industrial, y cuenta con cuatro líneas de envasado: dos de latas, una de botellas retornables de un litro y otra de barriles.

Si bien la cervecería tiene capacidad para elaborar 500 millones de litros al año, por la caída de la demanda, la producción estimada para este año ronda los 320 millones de litros.

En estas condiciones, la compañía decidió esperar una recuperación del consumo antes de ejecutar la tercera etapa del proyecto, cuyo monto de inversión todavía no trascendió.

Heineken. Fuente: CCU Argentina

Las bebidas con las que busca crecer

A fines de 2025, la compañía lanzó Schneider Remix Limón, una bebida a base de cerveza y jugo de limón con una graduación alcohólica del 2,5%. Las ventas superaron las expectativas iniciales y la empresa tuvo que elevar sus proyecciones en tres o cuatro oportunidades.

Este año incorporó una variedad de pomelo. El desempeño de ambos productos le permitió a la marca crecer en volumen en 2026, pese al estancamiento de la industria.

Durante el evento, la compañía explicó que las bebidas más livianas y los nuevos sabores ocupan el tercer lugar entre las tendencias de consumo de los jóvenes de entre 18 y 25 años. Entre la población general, en cambio, aparecen en el décimo puesto.

En los últimos meses, el grupo también trajo desde Chile Stones, una marca orientada principalmente al público femenino. Actualmente, comercializa dos variedades -Limón y Maracuyá- en el Gran Buenos Aires y en las principales ciudades del interior del país.

De acuerdo con los datos que presentó la compañía, el volumen de bebidas livianas, saborizadas y listas para tomar creció a un ritmo promedio del 8% anual a nivel mundial entre 2018 y 2024.

En el caso de la sidra, donde lidera las ventas locales con marcas como Real y 1888, la empresa trabaja desde hace varios años para incrementar el consumo durante el resto del año. Actualmente, hasta el 90% de las ventas anuales se concentra entre noviembre y diciembre.

Para eso, desarrolló 1888 Cocktails, una línea de tragos listos para tomar a base de sidra. A las dos variedades que ya comercializa -naranja y limón, vodka y jengibre- sumará Rosato en 2027.

Sidra 1888 Fuente: CCU

El crecimiento de las cervezas sin alcohol

Tres años atrás, la compañía destinó u$s 2 millones a la instalación de una unidad de desalcoholización en su planta de Luján, donde actualmente elabora las versiones sin alcohol de Heineken e Imperial.

Hasta entonces, el método tradicional de fabricación consistía en interrumpir la fermentación, lo que daba como resultado un producto con un sabor más parecido al de la malta. La incorporación de esta tecnología permite completar el proceso de elaboración de la cerveza y extraer el alcohol posteriormente.

En la Argentina, las ventas de cerveza sin alcohol casi se quintuplicaron en cuatro años. Pasaron de 2,9 millones de litros en 2022 a 13,8 millones en 2026, según datos de la compañía.

Si bien en el mercado local todavía tienen una participación reducida, en países donde la categoría está más desarrollada representan cerca del 10% de las ventas.

A partir de ahora, los establecimientos autorizados a vender cerveza, vino y licores destilados deberán proporcionar una tapa para cubrir la bebida, si el cliente lo solicita. Imagen: archivo.

Los socios comerciales del grupo chileno

CCU desembarcó en la Argentina en 1995. Actualmente, es el segundo fabricante de cerveza del país y cuenta con siete plantas industriales, entre las que incluye tres cervecerías, dos sidrerías y dos fábricas de aguas.

En 2011 ingresó al mercado de la sidra y, en 2022, constituyó un joint venture con Danone para ampliar su presencia en el rubro de las bebidas sin alcohol. La operación implicó un desembolso inicial de u$s 28,8 millones e incluyó marcas como Villavicencio, Villa del Sur, Levité, Ser y Brío.

En julio de 2024, el grupo pasó a controlar el 50,1% de Aguas de Origen, la sociedad a través de la cual desarrolla esta actividad.

Este año, la compañía incorporó a Pernod Ricard entre sus socios comerciales. El acuerdo con el grupo francés, dueño de Absolut, Chivas Regal y Jameson, contempla la distribución de sus bebidas espirituosas en el norte del país.