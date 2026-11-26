Durante los ocho años que Pedro Sánchez lleva en el poder, Iker Lucena ha pasado de ser un preadolescente a convertirse en un estudiante de Derecho de 20 años. Creció escuchando que esforzarse en los estudios y aprender idiomas era la clave para salir adelante.

“No es que fueras a hacerte millonario, pero al menos podías tener tu propia casa, formar una familia, etcétera”, recuerda que le decían. Sin embargo, “hoy en día, esas perspectivas parecen haber desaparecido”, lamenta.

Lucena vislumbra un futuro sombrío en la España de Sánchez y votará con la intención de sacar del Gobierno al actual presidente en las elecciones generales de este domingo.

La brecha entre las vivencias de su generación y las de sus padres es abismal. “Nuestros padres, al final, fueron capaces de conseguir una hipoteca, incluso sin tener muchos estudios. Podían llevar una vida tranquila y normal. Pero nosotros no vemos esa posibilidad”, comenta.

Lucena votará a Vox, el partido de extrema derecha que probablemente se convierta en el gran triunfador de los comicios y logre entrar en un gobierno de coalición; sería la primera vez que la extrema derecha accede al poder en España desde el fin de la dictadura franquista.

Su ascenso refleja, en parte, su habilidad para sacar provecho de un sentimiento de injusticia intergeneracional que se percibe en gran parte de Europa.

El concepto de las “dos Españas” ha hecho referencia durante mucho tiempo a la fractura irreconciliable entre la izquierda y la derecha. Pero, según Ignacio Varela, columnista de El Confidencial, la nueva línea divisoria es la edad.

Mientras los jóvenes atraviesan dificultades, muchas personas mayores poseen no solo una, sino dos o más propiedades, y los jubilados disfrutan de generosas pensiones públicas.

“Estamos asistiendo al surgimiento de un fenómeno de resentimiento generacional”, señala Varela. “Cada vez se escucha más a personas menores de 45 años dirigirse a sus mayores con un mensaje que viene a decir: ‘Sois unos egoístas. Habéis exprimido tanto la riqueza que nos habéis dejado una herencia miserable”, opina.

Gracias a los votos de los hombres menores de 45 años, Vox se perfila como el único gran partido que aumentará su porcentaje de voto respecto a 2023.

Aunque no ganará las elecciones, al ser la tercera fuerza política de España, es probable que Vox se convierta en la pieza clave, el partido bisagra cuyo apoyo permitirá al Partido Popular (PP) formar una nueva coalición de derechas.

Santiago Abascal, el líder de VOX que representa a la extrema derecha española que busca derrotar al PSOE el domingo 29 de noviembre. Fuente: EFE EFE/ Nacho Izquierdo

Las mujeres jóvenes, por su parte, se inclinan hacia la izquierda; una minoría de ellas apoya a partidos de extrema izquierda que, desde el otro extremo del espectro, proponen soluciones radicales a las dificultades que afrontan los jóvenes.

Vox ha aprendido de sus aliados en el extranjero, entre ellos, el expresidente estadounidense Donald Trump, y se ha transformado en un partido antisistema cuya principal seña de identidad es la hostilidad hacia la inmigración.

Sánchez es el adversario ideal, al ser el último líder de la UE que mantiene una política migratoria liberal. El resultado ha sido un notable aumento de la población nacida en el extranjero: entre 2018 y 2026, esta cifra creció en 3,8 millones hasta alcanzar los 10 millones, elevando la población total del país a casi 50 millones de habitantes.

Sánchez sostiene que la llegada de inmigrantes ha contribuido a convertir a España en una de las grandes economías que más crecen a nivel mundial. Sin embargo, Lucena, residente en Madrid, vincula la inmigración con el encarecimiento de la vivienda, el estancamiento de los salarios, las largas esperas para obtener una cita en el médico y la delincuencia.

Él respalda la política de Vox, que consiste en deportar no solo a los inmigrantes en situación irregular, sino también a los residentes legales que cometan delitos o que “vivan de las ayudas sociales de los españoles”.

“A menudo observo una brecha generacional: las personas mayores no entienden por qué alguien querría deportar a alguien que llegó al país de forma legal, comenta Lucena, pero los jóvenes lo ven como algo lógico”.

Manuela Cavero Rived, de 89 años, votante del PSOE en Madrid, se sitúa en el otro extremo del espectro político. Manifiesta su solidaridad hacia los inmigrantes porque ella misma lo fue en el pasado: abandonó la España de Franco para vivir durante muchos años en Francia.

“Vox es un partido fascista”, afirma. “Da miedo, teniendo en cuenta todo lo que pasamos para frenar a los fascistas. Que vuelvan a presentarse es algo muy, muy malo”, sentencia.

Esta antigua auxiliar de enfermería, que vive en un piso de alquiler, valora positivamente la gestión de Sánchez y le atribuye el mérito de haber aumentado las pensiones públicas en línea con la inflación. Desde junio de 2018, cuando Sánchez llegó al poder, la pensión media de los jubilados ha subido casi 500 euros al mes, situándose en 1.578 euros; una cifra que supera en 357 euros el salario mínimo mensual.

Incluso José Caride, de 87 años, votante del PP y residente en el pueblo donde nació el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, se muestra satisfecho con los incrementos en las pensiones aplicados por Sánchez, aunque teme que los socialistas no hayan sido sinceros sobre las cuentas públicas de España. “Cuando Alberto sea presidente del Gobierno y las revisen, puede que me lleve un disgusto”, advierte.

Tras disolver las Cortes en octubre por falta de mayoría para gobernar, Pedro Sánchez busca movilizar a los españoles que no se alinean a la derecha para que vayan a votar el domingo. Fuente: EFE/ Marcial Guillén EFE

El anterior gobierno del PP aumentó las pensiones apenas un 0,25% anual mientras lidiaba con la crisis de deuda de la zona euro ; un dato que el partido no tiene mucho interés en recordar. El mes pasado, Ester Muñoz, diputada del PP, declaró que el sistema de pensiones “iba a estallar”; ante las acusaciones de los socialistas de que el PP “sacrificaría” las pensiones, tuvo que matizar que, en realidad, se refería a la necesidad de realizar cambios.

Pablo Simón, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III, señala que el PP terminó adoptando la promesa de Sánchez de revalorizar las pensiones conforme a la inflación por una razón sencilla: hay 10 millones de jubilados y suelen movilizarse a la hora de votar. “No se puede plantear una reforma profunda de las pensiones durante una campaña electoral. No es la estrategia adecuada para ganar unas elecciones”, explica. Vox no ha formulado promesas concretas en materia de pensiones; se ha limitado a señalar que un mayor crecimiento económico es la vía para garantizar la sostenibilidad del sistema.

Las pensiones en España ya resultan generosas según la media europea. De acuerdo con los cálculos de la OCDE, las pensiones públicas españolas equivalen al 80,4% del salario bruto que los jubilados percibían durante su vida activa, frente al 56,6% en Francia y el 44,7% en el Reino Unido.

El sistema de pensiones privadas en España no está muy extendido; no obstante, muchos españoles de mediana o avanzada edad han invertido sus ahorros en una segunda vivienda, ya sea en la costa o en zonas rurales.

Según el Banco Central Europeo, el 47% de los hogares españoles posee al menos un inmueble adicional a su residencia habitual; se trata de la segunda proporción más alta de la zona euro, solo por detrás de Letonia y muy por encima de la media del bloque, que se sitúa en el 25,5%.

Esta realidad puede resultar chocante para los jóvenes españoles, que a menudo no pueden permitirse ni siquiera independizarse del hogar familiar. Sin embargo, al menos supone que muchos disponen de alojamiento gratuito para sus vacaciones: un pequeño ejemplo de lo que Raymond Torres, director de análisis macroeconómico de la Fundación Funcas, denomina “solidaridad intrafamiliar”.

Puede que los mayores tengan más poder adquisitivo, pero comparten, por ejemplo, pagando la cuenta del restaurante en las comidas familiares y los colegios de los nietos. También cuidan de los niños gratis. Y cuando fallezcan, sus propiedades acabarán pasando de una generación a otra. “Hay muchos casos en los que no se da ese conflicto entre jóvenes y mayores”, señaló Torres.

Sin embargo, Álvaro Fernández, de 21 años, otro estudiante votante de Vox, afirmó que sus padres no entienden lo diferente que es el mundo para su generación. “Les digo: vosotros pagasteis la hipoteca en cuatro o cinco años”. Aunque no está a favor de las deportaciones, apoya la política de prioridad nacional de Vox, que consiste en dar a los españoles acceso preferente a las ayudas públicas.

Las generaciones mayores, según explicó, se habían acostumbrado a la estabilidad habitual de la alternancia entre gobiernos del PP y del PSOE. “Me gusta que Vox haya irrumpido en la esfera política rompiendo el bipartidismo. Lo vemos como una alternativa completamente viable”, concluye.