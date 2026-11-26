Santiago y Manuel Passaglia, aspirantes a la Presidencia de la Nación por el espacio HECHOS, presentaron una propuesta denominada “Primero el trabajo para los que viven acá”. La iniciativa plantea modificar la política migratoria argentina en función de los niveles de desocupación.

El proyecto de los hermanos Passaglia tiene como principal objetivo restringir temporalmente el acceso de nuevos inmigrantes al mercado laboral y priorizar a quienes ya residen en el país.

Cerca de 1,7 millones de personas intentan insertarse en el mercado laboral en la Argentina sin conseguirlo, mientras que otros tres millones de trabajadores buscan cambiar de empleo o sumar otro ingreso, según estimaciones incluidas en el proyecto de ley, elaboradas a partir de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC correspondientes al segundo trimestre de 2026.

Es por esto que la propuesta establece dos modificaciones centrales en materia migratoria: en primer lugar, eliminar la posibilidad de que los extranjeros que inicien un nuevo trámite de residencia obtengan una autorización provisoria para trabajar antes de que el mismo sea aprobado. Por otro, suspender temporalmente las nuevas radicaciones por nacionalidad contempladas en los acuerdos de residencia del Mercosur, sin que ello implique la salida de la Argentina del bloque.

Los hermanos Passaglia lanzaron su proyecto presidencial. El Cronista Stream

“¿Cómo puede ser que una persona haga todo para conseguir laburo y el Gobierno no haga todo para ayudarla? Nuestra propuesta es bien simple: cerrar la inmigración con fines laborales hasta que el desempleo baje en nuestro país”, planteó Manuel Passaglia al presentar el proyecto.

En ese mismo sentido, Santiago Passaglia apuntó: “Este no es un tema de raza o religión. Es ser inteligente y cuidar el trabajo que no tenemos hasta que nuestro país crezca y se desarrolle. Mientras haya tanta gente buscando laburo, la prioridad la tienen los que viven acá. Los argentinos y también los inmigrantes que ya están radicados, trabajan y construyeron su vida en nuestro país”.

Las restricciones a las nuevas radicaciones se levantarían automáticamente cuando la tasa de desocupación se ubique por debajo del 6,5% durante dos trimestres consecutivos, de acuerdo con las mediciones del INDEC. Además, la continuidad de la medida deberá ser ratificada anualmente por el Congreso de la Nación. “No se da de baja ninguna residencia: se cierra la puerta de entrada”, se puede observar en el documento de la propuesta.

Asimismo, el proyecto contempla excepciones para familiares de argentinos y residentes, refugiados, estudiantes, científicos, trabajadores rurales de temporada y actividades en las que exista una escasez comprobada de mano de obra. Además, prevé sanciones para los empleadores que contraten trabajadores sin la correspondiente habilitación laboral y establece que las plataformas digitales de trabajo deberán verificar que quienes se registren cuenten con dicha autorización.

“Para quien está desocupado, esta pausa busca aliviar la presión de nuevas incorporaciones sobre las vacantes disponibles. Para quien necesita un segundo ingreso, busca ampliar las chances de acceder a trabajos adicionales y más horas de actividad. Por supuesto, la mejora sostenida del empleo y los ingresos requiere que las empresas contraten más. Por eso esta medida debe acompañar nuestras otras propuestas de industria, construcción, inversión y crédito”, concluyen los hermanos Passaglia.