Iván Carrino participó este martes de Cuentas Claras, en El Cronista Stream , donde aseguró que la suba del riesgo país responde a la persistente caída en los datos de actividad económica.

A su criterio, el frente externo también sumó complicaciones al panorama local tras los resultados electorales en la región. Puntualmente, el economista citó la derrota de Jair Bolsonaro en Brasil con la consecuente devaluación del real, sumada a la caída de Donald Trump, eventos que, según remarcó, enfriaron el entusiasmo de los inversores.

Sobre las dudas vinculadas al programa financiero del Gobierno, Carrino enfatizó que el nivel de riesgo país condiciona la refinanciación. Sugirió que con 400 puntos el programa no sería un problema, ya que permitiría salir al mercado a refinanciar compromisos a tasas razonables.

Pese a esta tensión, el analista aclaró que el mercado no pone en duda la voluntad de pago del Poder Ejecutivo. “Este Gobierno ha del pago de las deudas como su bandera. No creo que haya mucha desconfianza de que puede pagar las deudas”, afirmó Carrino, señalando que las dudas se enfocan en los vencimientos más lejanos y en el resultado de los comicios.

El rol de las reservas internacionales y la deuda

Frente a los vencimientos inminentes y las dudas de las consultoras sobre el programa financiero, el experto ofreció una mirada sobre las reservas brutas del Banco Central (BCRA). El economista explicó que el nivel actual de divisas funciona como una cobertura estratégica frente a los compromisos de pago a corto plazo.

“¿Para qué sirven las reservas internacionales? Es el matafuegos. Si nada funciona, agarras el matafuego y pagas el incendio”, graficó Carrino. A su juicio, los dólares resultan suficientes para cubrir las necesidades financieras del Gobierno de cara al año entrante.

Pese a esta disponibilidad de divisas, el especialista subrayó que el país continúa enfrentando la imposibilidad de regresar a los mercados voluntarios de crédito.

El riesgo país no deja de subir y superó los 1100 puntos básicos.

Cuál debe ser la prioridad económica del Gobierno frente a los mercados, según Carrino

Consultado sobre la necesidad de aplicar estímulos para reanimar la actividad, el economista rechazó el uso de políticas monetarias expansivas. Para el economista, cualquier intento de volcar pesos al mercado tendría un impacto negativo en el nivel de precios.

“Lo que no creo que haya que hacer son políticas fiscales expansivas y monetarias expansivas. A mí toda esa gente que dice que acá lo que pasa es que faltan pesos y que hay que estimular el consumo... Argentina tiene la inflación más alta de América Latina”, enfatizó.

En ese contexto, Carrino insistió en que la prioridad central del Gobierno debe ser la estabilización de los precios. Según el análisis del economista, el crecimiento económico sostenible solo será factible cuando la Argentina logre consolidar una tasa de inflación “baja, duradera y previsible”.