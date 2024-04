Para De Pablo, Milei no tiene apuro en levantar el cepo: "Los que están desesperados son..."

A pesar de que la mayoría de las cotizaciones del dólar se encuentran estables cerca de los $ 1000, el Gobierno aún no da presiciones sobre la posibilidad de levantar el cepo cambiario.

Sobre esto opinó el economista Juan Carlos de Pablo , quien explicó por qué el presidente Javier Milei no tiene apuro en tomar esta decisión.

" El país se ha vuelto medianamente creíble . Y como bien se dice, Argentina es el país de la exageración. Hace 3 meses esta ciudad estaba llena de uruguayos y si seguimos así en dos meses más volvemos Miami a decirme 'deme dos'. Las corrientes financieras que iban para afuera, ahora vienen para adentro", planteó anoche en una entrevista con Canal 26.

¿Por qué Milei no tiene apuro en levantar el cepo cambiario?

"No comparto con los que hablan de atraso cambiario porque eso sugiere que estamos ante una trampa. El presidente del BCRA está comprando divisas, bajando la brecha y bajando la brecha, entonces, ¿qué apuro hay para levantar el cepo? Estamos delante de lo que podríamos denominar un fenómeno de equilibrio", dijo el economista,

"Me gustaría que me explicaran cuál es la relación directa entre la salida del cepo y la llegada de inversiones directas. Mi hipótesis es que los que están desesperado para sacar el seco son los tipos que quieren sacar la guita, no traer la guita. Yo los entiendo, pero yo entiendo porque son los gerentes financieros de empresas multinacionales", agregó de Pablo.

En este sentido, explicó que la vida de un funcionario como un ministro de Economía o de un presidente del BCRA "es tan intensa que solo se se concentran en las cosas más desesperantes", por lo que levantar el cepo cambiario hoy no es una prioridad.

La mala noticia para Milei, según Juan Carlos de Pablo

Sobre los recursos económicos con los que cuenta el Presidente y el sistema de coparticipación con los gobernadores, el economista expresó que estamos ante un problema serio que "no se corrige con devaluación".

En este sentido, indicó que recibir plata fresca del Fondo Monetario Internacional "sería una mala noticia para Milei".

"Si hay plata fresca tendría que reemplazar el 'no hay plata' por 'tengo algo de plata'. Cuando a vos te dicen no hay plata, podés hablar mal de la mamá de Milei, pero te vas a laburar. Cuando hay algo de plata, te imaginas las presiones que va a haber por ser el beneficiario", indicó.