El inesperado vaticinio para el dólar de Emmanuel Álvarez Agis: "No hay razón para..."

Luego de cuatro meses de gestión de Javier Milei al frente de la Casa Rosada, el economista Emmanuel Álvarez Agis, realizó un análisis de las políticas que llevó adelante el Gobierno y adelantó cuál puede ser la fecha en la que se levante el cepo al dólar.

"La gestión de La Libertad Avanza dejó atrás la que era la sangría más grande que tenía la Argentina, la caída en el nivel de reservas. Pasó de unas netas de - u$s 11.000 millones a - u$s 1000 millones, con un modelo de pragmatismos", sostuvo Álvarez Agis durante su exposición en Espacio MEGAQM.

El fundador de PxQ Consultora, exviceministro de Economía de Cristina Kirchner en su segundo mandato, realizó un exhaustivo recuento de los cambios en la política monetaria y cambiaria durante estos cuatro meses que llevaron al país a mejorar sus números.

"El Gobierno Nacional logró recuperar los superávits gemelos gracias a la aplicación de torniquetes gemelos, uno a los pesos y otro a los dólares", comenzó su explicación, para luego enfatizar, sobre el último aspecto, en que "la recuperación tiene su correlato con la cantidad de importaciones pagadas", las cuales permanecen en un número muy bajo.

El economista además explicó que "el torniquete lo está logrando no dejando pagar importaciones y financiando las mismas". Para graficarlo, mostró una imagen donde se detalla cómo el pago de importaciones en los primeros dos meses del 2024 es el más bajo desde el 2004.

El gráfico de PxQ

Dólar y cepo: el análisis de Álvarez Agis

Contrario a lo que especifican muchos especialistas, Álvarez Agis opinó que el ajuste fiscal no es "una motosierra" sino como un "plan bastante pragmático y plausible de llevarlo adelante con éxito". Mientras, en simultáneo, se llevó adelante "una corrección del tipo de cambio oficial", otro de los aspectos clave de la gestión Milei.

El fundador de PxQ además anticipó que "el truco del torniquete terminó en abril", considerando que el proceso empezó hace unos 90 o 70 días, por lo que ahora el Gobierno Nacional depende de la entrada de divisas desde la exportación de granos, lo cual podría "ralentizar" el crecimiento de las reservas del BCRA.

Emmanuel Álvarez Agis opinó sobre la gestión Milei y la salida del Cepo

"La primera liberación del cepo no sería enfocada en que las personas puedan comprar dólares para ahorrar, sino para solucionar la parte comercial, porque las empresas no están pudiendo pagar insumos en los plazos que ellos quieren. Hasta que no podamos pagar importaciones normalmente, no creo que las personas puedan ir a un banco a comprar dólares libremente. Es la primera luz del túnel", consideró.

El economista también dejó una consideración sobre uno de los temas más debatidos en los últimos días: la brecha. "No hay razón técnica para refutar que el paralelo podría quedar abajo del oficial. Ya que, mientras la demanda de dólares es la misma que el año pasado, el ingreso de divisas se duplicó a partir de la suba en las exportaciones y liquidación del agro", lanzó.

Por otro lado, afirmó que "el tipo de cambio que llena de reservas el Banco Central vacía el bolsillo de los argentinos, mientras que el que llena el bolsillo de los argentinos, vacía las reservas del Banco Central", en referencia a cómo ayuda la escasez de pesos en el saneamiento del BCRA.

Por último, vaticinó que "puede abrirse una ventana de oportunidad" para que la salida del cepo se de antes del último trimestre del año: "De acá a tres o cuatro meses, están los pesos y están los dólares, aunque veo complicado lo del tipo de cambio, que está alto y con el que se va a llegar muy jodido a la marca buscada con el crawling peg del 2%".