La inflación volvió a acelerar en diciembre y registró un incremento del 2,8% , según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Se trató del registro mensual más alto desde abril, cuando mostró el mismo guarismo.

Si bien la cifra anual de 2025 mostró el nivel más bajo en ocho años, lo cierto es que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) mantiene una tendencia ascendente desde mayo . Asimismo, es el cuarto mes consecutivo que supera la línea de los dos puntos.

Aunque los analistas sostienen que hay indicios de que se retomará el proceso desinflacionario , señalan que el dato se mantendrá por arriba del 2% mensual durante el primer tramo del año. En ese marco, Fausto Spotorno sostuvo que el Gobierno enfrenta lo que denomina un “trilema” de objetivos contrapuestos.

En diálogo por Radio Mitre, el director del Centro de Estudios Económicos de OJ Ferreres sugirió que el plan económico de la Casa Rosada enfrenta contradicciones internas que que impiden bajar la inflación más rápido.

Consultado por el dato de enero, Spotorno proyectó que se situará en torno al 2,5%, una valor similar a la de noviembre y ligeramente por debajo del 2,8% de diciembre. Señaló que para la administración actual debería ser un llamado de atención la dificultad de romper la barrera del 2% mensual en el corto plazo.

“Si fuera el Gobierno estaría un poco preocupado”, advirtió. Al respecto, afirmó que la política oficial de contener la cantidad de dinero “a la larga va a bajar la inflación, pero el Gobierno tiene varios objetivos encontrados que chocan entre sí”.

Las tres variables que se chocan: el análisis de Spotorno sobre por qué la inflación no baja del 2%

“La inflación es un fenómeno monetario, depende de la oferta y la demanda de dinero”, planteó Spotorno como primer argumento. Según el economista, el problema actual no es solo cuántos pesos emite el Banco Central (BCRA), sino cuántos pesos está dispuesta a retener la gente : “Si todos vemos más inflación en el futuro, cae la demanda de dinero y puede haber inflación sin que haya más dinero”

Otro punto de conflicto, a su entender, surge en la entidad monetaria. Explicó que, para fortalecer las reservas , el Central debe comprar dólares, y para comprarlos debe emitir pesos . Esta inyección de moneda en el mercado, subrayó, actúa como una presión inflacionaria que contradice el objetivo de secar la plaza de pesos para frenar los precios.

El último obstáculo son el ajuste de tarifas pendientes para reducir los subsidios. En ese sentido, Spotorno señaló que cada aumento tarifario tiene un impacto directo en el IPC y altera las expectativas en la velocidad de los precios, lo que vuelve a retroalimentar la inercia inflacionaria.

“Esos tres objetivos chocan entre sí. Por eso el Gobierno va ajustando sus medidas, moviéndose todo el tiempo de un lado a otro para que no se escape ninguna de las tres variables”, sentenció.

Inflación 2026: ¿llega al 10%? Cuál es el pronóstico del mercado sobre la meta del Gobierno

El Gobierno espera que la inflación de 2026 termine en 10,1%, según el Presupuesto presentado por el Ejecutivo y aprobado por el Congreso. Sin embargo, los números trazados por los principales analistas se alejan de la meta de la Casa Rosada.

Así lo señaló la última edición del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que el Banco Central (BCRA) da a conocer de forma mensual sobre las proyecciones macroeconómicas que elaboran más de 40 bancos y consultoras.

En términos interanuales, el mercado proyecta una inflación acumulada del 20,1% para todo 2026. De cumplirse este pronóstico, representaría una desaceleración significativa respecto al nivel actual que ronda el 120% anual estimado para 2025. Sin embargo, se ubicaría más del doble de la meta pautada en el presupuesto nacional .