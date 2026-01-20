Las provincias donde más aumentó el costo del changuito fueron las del sur.

En diciembre, las familias argentinas necesitaron casi $ 900.000 para llenar el changuito del supermercado, dependiendo del lugar de residencia. Así lo expresó un informe de la consultora Analytica, que indicó que los aumentos por distrito fueron desde un máximo de 3,9% a un mínimo de 1,3%.

El estudio denominado "El Changuito Federal" calculó cuánto cuesta abastecerse en cada provincia utilizando una selección de productos de supermercado representativos del consumo de la clase media en alimentos y bebidas, diseñada para reflejar una compra mensual típica de una familia compuesta por dos adultos y dos menores.

Para garantizar la comparabilidad entre provincias, la firma incluyó en todos los casos productos idénticos en marca y presentación para medir el impacto real del costo de vida en cada jurisdicción.

¿Dónde es más caro y más barato hacer las compras?

Las provincias donde más aumentó el costo del changuito fueron las del sur. Santa Cruz encabezó el ranking como la región más cara con un valor total de $ 890.350.

Le siguieron otras provincias patagónicas como Chubut ($ 876.576), Tierra del Fuego ($ 860.986), Río Negro ($ 863.809) y Neuquén ($ 840.602).

En el otro extremo, los changuitos de menor costo son los de Formosa ($ 783.302), el conurbano bonaerense ($ 795.370) y CABA ($ 796.000). En ese sentido, la brecha entre Santa Cruz y Formosa supera los $ 100.000.

Al comparar los valores de la canasta respecto del informe previo (de noviembre), Analytica subraya que los mayores aumentos absolutos se dieron en:

Misiones ($ 46.037).

San Juan ($ 40.688).

Santa Cruz ($ 39.218).

Por otro lado, las provincias con los menores aumentos fueron en

Catamarca ($ 20.294).

Córdoba ($ 18.318).

Formosa ($ 4323).

Entre las posibles causas en la dispersión de precios, el informe lo atribuyó al costo de vida entre regiones. La Patagonia, que tiene los changuitos más costosos, es a la vez la región con los salarios más elevados.

De hecho y pese a tener la canasta más costosa, Santa Cruz también posee el segundo mayor salario promedio del sector privado registrado, por detrás de Neuquén.

“Esto implica que los mayores costos son en parte compensados por remuneraciones más altas. Así, la ponderación promedio en la región patagónica del costo de la canasta por sobre dos salarios privados registrados promedio es de 15,6%”, precisaron los analistas.

Pese a la diferencia de precios, el relevamiento advierte que el poder adquisitivo no es necesariamente mayor en las regiones con changuitos más baratos. Es el caso del Noreste Argentino (NEA), cuyos precios son “más económicos” y están asociados a salarios que están en niveles más bajos que el promedio nacional.

Sin embargo, allí el resultado es peor: el costo del changuito representa el 29,1% de la suma de dos salarios promedio del sector privado registrado. Un resultado en línea con la Encuesta Nacional de los Hogares realizada en 2017/18 donde se registró que la proporción de gasto que destinan los hogares al consumo de alimentos y bebidas es mayor en las provincias del norte.

¿Qué provincias tuvieron los mayores aumentos del changuito?

En diciembre, San Juan registró la suba más alta en términos porcentuales: +3,9%. También tuvieron fuertes subas Salta (3,7%) y el interior de Buenos Aires (3,5%).

El estudio evidenció un dato llamativo: ocho de las 24 jurisdicciones percibieron aumentos por encima del IPC general del periodo en estudio, que fue del 2,8%. Corrientes (3,3%), San Luis (3,1%), Catamarca (3,1%), Jujuy (3%) y La Rioja (3%) tuvieron por variaciones superiores a la inflación de diciembre.

Por otro lado, las menores incrementos del changuito se dieron en Formosa (1,3%), Neuquén (2,1%) y Chaco (2,2%).

¿Qué productos subieron más?

Carne : el asado mostró alzas que oscilaron entre el 10% y el 15% en casi todo el país,. En el caso de la carne picada, las subas resultaron más moderadas y se ubicaron entre el 4% y el 8% , salvo en las provincias de Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde los incrementos alcanzaron alrededor del 16%.

Galletitas de agua: subió entre 3% y el 6%, con la excepción de Santa Cruz, donde el alza fue mayor (8%).

Un producto cuyo precios mantuvo sin cambios fueron los huevos. Así ocurrió en casi todas las provincias, excepto en CABA (-3,1%), Conurbano (-1,8%), Entre Ríos (-1,6%), el interior de PBA (-0,8%) y Chubut (3,1%).