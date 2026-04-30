Por primera vez, el crucero Carnival Firenze llegará a Sudamérica y tendrá a Buenos Aires como una de sus escalas destacadas. Se trata de un desembarco inédito para la región, en el marco de una estrategia de expansión de la naviera para explorar nuevos mercados fuera de sus rutas tradicionales. El Carnival Firenze, que originalmente fue encargado para la marca Costa y luego incorporado por Carnival Cruise Line, se destaca por su impronta italiana y por ser uno de los más nuevos de la flota. Además, forma parte del holding Carnival Corporation & plc, que -solo en el primer trimestre de 2026- reportó ingresos récord por u$s 6200 millones, con ganancias netas por unos u$s 258 millones. Dado que las reservas para el año crecieron a doble dígito y alcanzaron niveles históricos, la compañía ahora apuesta por reforzar su estrategia de expansión hacia nuevos mercados como Sudamérica. En el caso de Argentina, la Secretaría de Turismo y Ambiente informó que, durante la temporada 2024/2025, recibió 602.000 cruceristas en sus puertos. Del total, 343.000 correspondieron a pasajeros de cruceros con operación local y cerca de 259.000 a embarcaciones en tránsito. El impacto económico que dejó fue de unos u$s 374 millones, en un contexto de crecimiento del sector: en la temporada 2022/2023 se habían registrado cerca de 580.000 visitantes, por lo que la última medición muestra una mejora en el movimiento de turistas. Así, las grandes navieras empiezan a explorar Sudamérica con nuevas propuestas en un escenario que se muestra favorable. El arribo del Firenze se posiciona, entonces, como una prueba para medir el potencial del mercado y definir una eventual expansión de operaciones en el Cono Sur. El arribo no forma parte de una temporada completa, sino de una serie acotada de itinerarios previstos para el verano. En total, serán tres recorridos que incluirán a Sudamérica dentro de un trayecto más amplio que comenzará en Los Ángeles el 4 de enero y finalizará en Santiago de Chile, con escalas en destinos como Acapulco, Lima y La Serena. El segundo itinerario, que es el que impacta directamente en Argentina, partirá el 19 de enero desde Santiago y recorrerá algunos de los puntos más atractivos del sur del continente. El buque navegará por los fiordos patagónicos, cruzará el Estrecho de Magallanes, rodeará el Cabo de Hornos y hará escala en Ushuaia, Puerto Madryn, Montevideo y finalmente Buenos Aires. El recorrido total será de 14 noches. “El barco tiene capacidad para alojar hasta 5200 huéspedes en total. Esto representa un gran ingreso para el país porque estamos hablando de casi 15.000 turistas que trae entre las distintas escalas”, explicó Yamila Ramírez, directora de Marketing Latam de Discover cruises, en diálogo con El Cronista. A pesar de su debut en la región, desde la compañía proyectan una alta demanda que ya viene en fuerte crecimiento y con un cambio de tendencia claro: los pasajeros compran con mucha más anticipación que en años anteriores. Actualmente, el itinerario ya alcanza cerca de un 70% de ocupación meses antes de la salida, cuando históricamente el pico de ventas se concentraba entre septiembre y octubre.