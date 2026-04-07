La inflación lleva nueve meses sin retroceder y la persistencia de los incrementos, aunque más moderados, influye en el consumo en los hogares argentinos que . Si bien el Gobierno destaca el crecimiento de la economía, que alcanzó un récord en diciembre, el economista Fausto Spotorno analizó el comportamiento de los indicadores y aseguró que hubo cierto “estancamiento” en lo que va de 2026. “No nos olvidemos de que hace solo cinco meses estábamos en elecciones con una corrida contra el dólar y una demanda enorme", precisó como uno de los factores que explican el freno a las inversiones. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) la actividad creció 3,5% en diciembre de 2025, en comparación al mismo mes de 2024. Así, en el acumulado del año pasado, la economía avanzó 4,4%. En palabras del ministro de Economía Luis Caputo, este crecimiento en la Argentina es “heterogéneo”. Spotorno, en diálogo con LN+ coincidió en ese aspecto y brindó su análisis al respecto. “Es cierto que la actividad económica llegó a un récord en diciembre, pero en enero y febrero nosotros medimos un crecimiento un poco más estancado o con caídas”, expresó. “Lo que vemos es mucha heterogeneidad, que se nota no solo por sector, sino incluso dentro de los mismos negocios. Podés tener en el sector textil una empresa a la que le esté yendo muy bien y otra a la que le esté yendo muy mal. Esto pasa porque cambió mucho la estructura de la demanda en Argentina y la estructura de la economía en general“, explicó el economista. “Los márgenes y el tipo de negocio están cambiando muchísimo. Cuando se empieza a abrir la economía, los precios se normalizan y ya conseguir el insumo no es el problema; el problema son tus costos”, remarcó. “Hay que diferenciar el consumo de las cuentas nacionales del ‘consumo masivo’ (supermercados, carnicerías). Las cuentas nacionales incluyen alquileres, servicios y turismo al exterior“, indicó el economista al ser consultado sobre la baja del consumo y la inversión. “No nos olvidemos de que hace solo cinco meses estábamos en elecciones con una corrida contra el dólar y una demanda enorme", señaló. “Las familias estaban preocupadas y salieron a comprar aproximadamente u$s 24.000 millones. Eso es lo que llamamos un ‘shock de demanda’: la gente se asustó, sacó la plata del sistema, la puso en dólares y dejó de gastar o invertir. Eso es, técnicamente, la caída de la demanda de dinero", especificó. En la misma línea, el economista se refirió al endeudamiento. “El nivel de endeudamiento de las familias argentinas es bajísimo comparado con cualquier país de la región“, aclaró. “Lo que pasa es que acá las tasas de interés son muy altas, lo que hace que la deuda pese más. En Chile, por ejemplo, el crédito al sector privado es 10 veces lo que es en Argentina, pero las tasas son la décima parte. Eso influye mucho en cuánto pesa la deuda en el consumo”, sostuvo Spotorno. “El gasto de los hogares se está reestructurando: si gastás más en alquiler o tarifas, consumís menos en otras cosas como indumentaria. Estamos viendo una reestructuración total del gasto”, agregó.