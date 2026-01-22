El Banco Central (BCRA) sigue con su compra de dólares y embolsó unos u$s 80 millones este jueves. Así, en lo que va del año, acumula embolsos por u$s 903 millones en el marco de la fase 4 del programa monetario, que según señaló el vicepresidente del BCRA en una conferencia en Londres este lunes, comenzó este mes.

Las reservas del regulador monetario subieron en unos u$s 322 millones, dado que gran parte del incremeto que se vio fue gracias a la suba del precio del oro, que alcanzó los u$s 4926 la onza por la volatilidad financiera global.

Noticia en desarrollo.-