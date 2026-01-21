Con un contexto internacional convulsionado, producto de las polémicas declaraciones suscitadas en el Foro Económico de Davos por los líderes mundiales y el propio presidente Javier Milei, los mercados comienzan a mirar con buenos ojos la posibilidad de invertir capitales en estas pampas.

En ese sentido, el economista y el expresidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Martín Redrado, habló acerca de cómo ven en el círculo rojo global a la Argentina en una reciente entrevista con LN+.

Para ir a lo general, Redrado comenzó por lo particular y no le esquivó a una polémica de coyuntura nacional: la reforma tributaria.

“Hay que ver qué profundidad tiene la reforma tributaria; Argentina necesita sacarle de las espaldas, que hoy tiene el sector privado, los costos que le transfiere el estado nacional, provincial y municipal. Por lo tanto, ¿qué tan profunda es la reducción de impuestos? Argentina necesita estar más integrada y para eso necesita bajar los costos de transporte“, analizó el especialista acerca de la perspectiva nacional en función de los “problemas” locales.

En este sentido, Redrado remarcó que la acumulación de dólares no debe ser solo un ejercicio contable del Banco Central, sino el resultado de una expansión exportadora. “Argentina necesita acumular reservas de manera genuina”, afirmó, diferenciando el saldo comercial positivo actual —producto en parte de la recesión— de un crecimiento sólido basado en inversiones de largo plazo.

El “frío” en las góndolas y el problema del crédito, según Redrado

Al ser consultado sobre la marcha de la inflación y el nivel de actividad, Redrado puso el dedo en la llaga de la microeconomía. Si bien reconoció el esfuerzo fiscal del Gobierno, advirtió que la reactivación no llegará por arte de magia si no se restaura el sistema crediticio.

“El consumo todavía está muy frío”, diagnosticó. Para el economista, la solución pasa por devolverle el protagonismo al sector privado y a las entidades financieras en la vida cotidiana de la gente. “Para mí, que haya más crédito para el consumo es clave para que la gente sienta un alivio en el bolsillo. Los comercios hoy deben asociarse con bancos para poder dar créditos y mover la economía”, propuso como una de las salidas para dinamizar las ventas que hoy muestran caídas de dos dígitos en varios sectores.

En su mirada retrospectiva, el extitular del BCRA no evitó criticar decisiones de gestiones anteriores que, a su juicio, dinamitaron la confianza en el sistema financiero. En particular, se refirió a la nacionalización de los ahorros previsionales: “Claramente, estatizar los fondos de pensión en su momento fue un error que todavía pagamos”, señaló, vinculando ese hecho con la actual falta de un mercado de capitales profundo que permita financiar la inversión productiva.

Definiciones: del “financista” Caputo al “académico” Sturzenegger

Uno de los momentos más destacados de la entrevista fue el “ping-pong” de definiciones sobre las figuras que hoy marcan el pulso del poder y de la historia reciente del país.

Sobre el actual ministro de Economía, Luis Caputo, Redrado fue preciso: lo definió como “un gran financista”, destacando su habilidad para manejar los pasivos del Banco Central y el frente financiero, aunque dejando entrever que la economía requiere, además de pericia financiera, un plan de desarrollo estructural.

Al referirse a Federico Sturzenegger, el cerebro detrás de la Ley Bases y el DNU, lo catalogó como “un gran académico”. En tanto, tuvo palabras de elogio para el mundo emprendedor al definir a Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, como “un visionario”.

El factor político: Cristina, Massa y la dictadura de Maduro

Redrado también se metió en el barro de la política local e internacional. Al ser consultado por los referentes del peronismo y el kirchnerismo, sus respuestas fueron lapidarias. Sobre la expresidenta, no dudó: “Cristina es el pasado”.

En el plano regional, el economista se mostró alineado con la postura más dura frente al régimen chavista, calificando a Nicolás Maduro como un “narcodictador”. Por el contrario, sobre la relación con el principal socio comercial de Argentina, propuso una mirada pragmática y profesional: “Hay que buscar intereses comunes con Brasil, más allá de las diferencias ideológicas”, dijo respecto a la relación Milei-Lula.

Finalmente, sobre el panorama electoral en los Estados Unidos y su impacto global, Redrado analizó la figura de Donald Trump y su posible regreso al poder. Según su visión, el magnate estadounidense no es un fenómeno aislado sino el síntoma de un cambio de época: “Trump está generando un nuevo orden mundial”.