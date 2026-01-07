Fernando Marul, economista especializado en macroeconomía y mercados financieros, proyectó que la inflación en la Argentina continuará en descenso durante 2026 pero se ubicará más cerca del 20% que del 30% con el que terminará este año, aunque descartó un escenario de inflación cero. El análisis se apoyó en la dinámica cambiaria, el respaldo político al Gobierno y la evolución del contexto internacional.

Inflación 2025: cierre bajo y señales mixtas

Según explicó, la inflación de 2025 cerró en torno al 31%, un nivel sensiblemente más bajo que el de los años previos. “Cerremos el número de 31 como para dar una idea”, señaló, al referirse a las estimaciones privadas y al dato pendiente de diciembre. En ese marco, destacó que se trató de “un número bastante bajo comparado con la historia reciente”, aunque advirtió que en los últimos meses el índice se mantuvo “un poco arriba del 2% mensual”.

Marul consideró que esa dinámica no resulta consistente con un objetivo de inflación cero en el corto plazo. “Eso no creo que se dé en 2026 tampoco”, afirmó. Sin embargo, sostuvo que el escenario actual permitió proyectar una inflación sensiblemente menor para el próximo año. “Sí perfila a un nivel de inflación en 2026 que va a estar más cerca del 20% que del 30%”, indicó.

El economista también relativizó la meta oficial incluida en el Presupuesto. “Es bastante ambicioso ese número”, dijo, en referencia a la pauta del 10% u 11%, aunque consideró que una inflación del 20% ya representó un resultado positivo. “Con que sea el 20% me parece que está bien”, agregó.

Qué inflación proyecta el mercado para 2026

En ese punto, subrayó que esa proyección coincide con las expectativas del mercado. “Es un poco lo que está esperando el mercado”, afirmó, y citó la encuesta de relevamiento de expectativas que realiza el Banco Central entre economistas, que mostró valores en esa zona.

El escenario inflacionario, explicó, se vincula directamente con la política cambiaria. Marul recordó que el Gobierno modificó recientemente el esquema de bandas para el dólar. “Ahora, en vez de subir en la banda superior 13%, va a subir más cerca de 24% o 25%”, señaló. A partir de ese cambio, sostuvo que el mercado combinó “un dólar más cercano al 25%” con “un nivel de inflación más cercano al 20%”.

Dólar, bandas cambiarias y condiciones para que el escenario se sostenga

Para que ese escenario se consolide, el economista enumeró una serie de condiciones. En primer lugar, mencionó la continuidad del respaldo social. “Que el apoyo al Gobierno siga siendo alto, como lo mostraron las elecciones”, sostuvo. En segundo lugar, destacó el rol del Congreso. “Que el Congreso saque las reformas que tiene que sacar”, dijo, y mencionó entre ellas las reformas laborales y tributarias previstas para los próximos meses. Finalmente, apuntó al contexto externo. “Que el mercado internacional acompañe”, resumió.

Consultado sobre los riesgos, Marul relativizó el impacto de la situación en Venezuela sobre la economía argentina. “Para la Argentina, no”, afirmó, aunque aclaró que el principal canal de transmisión podría ser el petróleo. “En el corto plazo no hay variables que muestren un impacto”, sostuvo, y agregó que el precio del crudo se mantuvo estable.

El otro foco de atención, según explicó, pasó por el plano político internacional. “Que se escale la tensión política” entre los distintos bloques globales podría generar ruido en la región, advirtió. No obstante, aclaró que ese escenario no se presentó en el corto plazo. “Hoy parece que no va a ser el caso”, dijo, aunque remarcó que los economistas monitorean permanentemente esas variables.

Salarios, actividad y un 2026 sin freno electoral

Marul también analizó la evolución de los salarios y la actividad durante 2025. Definió el desempeño económico como “heterogéneo”, con sectores que crecieron con fuerza y otros que mostraron resultados más moderados. “En promedio los salarios le ganaron a la inflación o empataron”, explicó, aunque aclaró que no se trató de mejoras generalizadas. “Hay salarios que ganaron y hay salarios que no ganaron la inflación”, puntualizó.

En términos de actividad, estimó que la economía creció entre 4,2% y 4,3% en 2025, con un comportamiento dispar entre sectores. Señaló avances más marcados en actividades como el comercio y el mercado inmobiliario, mientras que otros rubros mostraron una recuperación más lenta.

De cara a 2026, Marul destacó un factor clave: la ausencia de elecciones. “2026 no va a tener una elección que frene muchos negocios”, afirmó. En ese contexto, consideró que la actividad debería mostrar un desempeño más parejo. “Uno podría esperar una actividad un poco más estable”, sostuvo.

El economista planteó un escenario de mayor previsibilidad para 2026, condicionado por el respaldo político, la aprobación de reformas y la estabilidad del frente externo. “Esos tres factores van a estar más firmes en 2026 que en 2025”, concluyó.