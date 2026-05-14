Quien no soñó con dormir en un estadio de fútbol y más aún, del que es local la selección de tu país. Esta es la experiencia única y exclusiva que propone la empresa de turismo global Airbnb. El gran anuncio viene luego de que la compañía lanzara su servicio de experiencias cargo de anfitriones locales que conocen sus ciudades mejor que nadie. Como sorpresa, el evento también tendrá a Gonzalo Montiel como principal protagonista que hará un tour por el Estadio Mâs Monumental. Este evento será único, ya que desde la compañía aclararon que ocurrirá sólo una vez en la historia y en la noche de 20 de mayo, en vísperas de la apertura del Mundial 2026. La nueva experiencia de Airbnb en el Monumental constará de una visita guiada por el estadio a 12 personas y pasará por los lugares más íntimos de los jugadores, como es el vestuario y los pasillos que recorren para entrar a la cancha. Luego del recorrido por el estadio de River Plate, Montiel invitará a todos al campo de juego con el fin de patear una tanda de penales. Desde los 12 pasos, el lateral derecho de la Selección Argentina brindará 12 consejos para patear un tiro penal. Más tarde, solo dos personas elegidas -las cuales deben conocerse entre sí y ser mayores de 15 años- podrán dormir en una suite privada con vista al campo de juego. Estos dos huéspedes se convertirán en los primeros fanáticos en la historia en dormir dentro del estadio Mâs Monumental, en un espacio privado diseñado especialmente en un palco. Luego, por la mañana, podrán despertar frente al campo de juego, comenzar el día con una vista privilegiada de la cancha y disfrutar del ritual del mate, que incluye una degustación acompañada de delicias locales. La elección de Gonzalo Montiel como gran anfitrión de esta experiencia exclusiva es sin lugar a dudas por ser uno de los futbolistas que mayor representan a la Argentina, explicaron a El Cronista desde Airbnb. Además, fue el autor de uno de los penales más icónicos de la historia del fútbol argentino. Como frutilla del postre, el evento tendrá una cena inigualable a borde de la cancha, en el Bodegón 1901 que tiene el club River Plate. Fiamma Zarife, gerente general de Airbnb para Sudamérica, comentó destacó que en esta experiencia fue desarrollada en el Estadio Mâs Monumental, “ya que es uno de los más icónicos del fútbol mundial y ahora los aficionados pueden vivirlo como nunca antes, pasando la noche en el propio estadio”. “En Airbnb, creemos que los lugares y las experiencias más extraordinarias no deberían ser inalcanzables; a través de estadías únicas como esta, seguimos abriendo las puertas a momentos que antes eran inimaginables para la mayoría. Estamos orgullosos de traer esta experiencia a Argentina y celebrar la pasión que ha convertido a este país en uno de los grandes hogares del fútbol”, celebró. Sobre la propuesta, Gonzalo Montiel afirmó: “El fútbol ha marcado mi vida y es un honor tener la oportunidad de abrir las puertas a los fanáticos y compartir con ellos lo que hace que este deporte sea tan especial”. “Este es un estadio que significa mucho para nuestra Selección; se trata de celebrar los momentos, las historias y la pasión que nos une a todos los que amamos el fútbol”, sostuvo. Los aficionados al fútbol podrán solicitar la reserva de la suite con vista al campo de juego forma gratuita a partir del 15 de mayo de 2026 a las 8.00 entrando al link airbnb.com/monumentalsleepover (donde se podrán consultar los Términos y Condiciones completos). Se encuentra disponible un único cupo para una estadía de una noche (del 29 al 30 de mayo de 2026), que podrá reservarse sin costo para un invitado y un acompañante de su elección. Por otro lado, la experiencia del recorrido por el Monumental y de patearle penales a Montiel podrá solicitarse con una reserva de forma gratuita a partir del 15 de mayo de 2026 a las 8:00, mediante el link en airbnb.com/monumentalexperience (donde se podrán consultar los Términos y Condiciones completos). Los cupos se asignarán por estricto orden de solicitud. Se encuentran disponibles once cupos para la experiencia del 29 de mayo de 2026, los cuales podrán reservarse sin costo. Los traslados hacia el lugar de la estadía y la experiencia no están incluidos, y los cupos se asignarán por estricto orden de solicitud. El anuncio de Airbnb se da en un contexto en el que el fútbol continúa marcando las tendencias de viaje a nivel global. Según datos de la compañía, el 65% de las fechas y destinos más buscados en la plataforma están vinculados a grandes eventos. En Argentina, casi el 80% de los viajeros afirma que asistiría a un evento durante su viaje, siendo el fútbol una de las opciones más demandadas. Tal como destacan desde Airbnb, la experiencia refleja esa pasión y ofrece a los fanáticos de todo el mundo una forma única de conectar con uno de los escenarios más emblemáticos del país, al tiempo que se fomenta el turismo local. Se trata de actividades a cargo de anfitriones locales “que conocen sus ciudades mejor que nadie”. Actualmente, estas experiencias se encuentran disponibles en 650 ciudades de todo el mundo, con nuevas incorporaciones cada día. Por otro lado, destacan que en muchas ciudades también es posible encontrar las Airbnb Originals, que son “experiencias extraordinarias ofrecidas por personas fascinantes de diversos lugares del mundo, diseñadas exclusivamente para la plataforma”. Airbnb nació en 2007 cuando dos anfitriones recibieron en su casa de San Francisco a tres huéspedes y desde entonces ha crecido a más de 5 millones de anfitriones que han recibido a más de 1500 millones de huéspedes en casi todos los países del mundo. Todos los días, los anfitriones ofrecen tanto estadías como experiencias únicas que permiten a los huéspedes conectarse con las comunidades de una forma más auténtica.