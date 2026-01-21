La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) decidió intervenir por 12 meses el puerto de Ushuaia tras detectar graves irregularidades financieras, desvíos de fondos y serios problemas en la infraestructura que ponen en riesgo la seguridad operativa.

La medida estará vigente hasta que el gobierno provincial de Tierra del Fuego solucione las deficiencias identificadas.

Las razones de la intervención

La decisión se tomó después de que las autoridades provinciales no dieran respuestas concretas ante múltiples inspecciones efectuadas por la ANPYN.

A esto se sumaron las denuncias de vaciamiento realizadas por los trabajadores del puerto y la preocupación expresada por los representantes de las empresas navieras que operan en el terminal.

Durante las inspecciones realizadas, la ANPYN comprobó fallas críticas en la infraestructura portuaria que comprometen la seguridad de las operaciones.

Entre los problemas detectados figuran el faltante de pilotes en el sitio 3 del muelle, la presencia de defensas gastadas, problemas con el tablestacado y deficiencias en la carpeta asfáltica.

Todas estas fallas fueron debidamente informadas a la provincia sin que se tomaran medidas correctivas.

Irregularidades administrativas y financieras

Más allá de los problemas de infraestructura, la ANPYN detectó serios compromisos en la gestión administrativa, financiera y de condiciones básicas de seguridad operativa.

Uno de los hallazgos más llamativos fue la falta de un registro adecuado de ingresos y egresos de dinero y compras.

Según se constató, la administración provincial tercerizó esta función crítica en una empresa que figura como habilitada para la venta de paraguas, termos y pelucas, lo que evidencia la falta de idoneidad en la gestión de los recursos del puerto.

Desvío de fondos: 33% para subsidios provinciales

En detrimento de la normativa vigente, que establece que el presupuesto del puerto solo puede ser usado para inversiones en el propio terminal, se comprobó que la administración del gobierno provincial de Tierra del Fuego utilizó un 33% del presupuesto para subsidiar las arcas de la provincia.

Esta maniobra dejó apenas un 1,3% del presupuesto disponible para realizar obras y servicios destinados a mejorar la calidad de los servicios brindados en el puerto, comprometiendo seriamente su operatividad y mantenimiento.

Cómo funcionará la intervención

Durante los 12 meses que dure la intervención, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación será asistida por la Prefectura Naval Argentina en las tareas para optimizar las condiciones de seguridad y las operaciones portuarias.

A pesar de la intervención, las principales gerencias del puerto seguirán siendo gestionadas por el personal fueguino, que cuenta con la capacidad técnica y el conocimiento requerido para mantener la operatividad del terminal mientras se subsanan las irregularidades detectadas.

La medida busca garantizar la seguridad de las operaciones y proteger los intereses de las empresas navieras y trabajadores que dependen del correcto funcionamiento del puerto de Ushuaia, un punto estratégico para la actividad turística y comercial de la región más austral del país.