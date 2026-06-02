El gobierno de Donald Trump retrocedió parcialmente con una de las medidas migratorias que más preocupación había generado entre la comunidad de latinos en Estados Unidos.

La directiva original exigía que la mayoría de los migrantes que buscaban obtener la green card completaran el trámite desde el extranjero, incluso si ya vivían en territorio estadounidense con visas temporales o permisos humanitarios.

USCIS evaluará caso por caso a los inmigrantes que deberán salir del país antes de obtener su green card

Ahora, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) deberá analizar caso por caso si corresponde permitir que el solicitante complete el ajuste de estatus sin salir del país.

La modificación llega después de días de mensajes contradictorios y en medio de un fuerte clima de incertidumbre entre miles de familias migrantes.

Trump retrocedió con una de las medidas migratorias que más preocupación había generado.

Qué cambia con la green card en Estados Unidos

La regla inicial había encendido alarmas porque obligaba a muchos solicitantes de residencia permanente a regresar a su país de origen para terminar el proceso. Esto afectaba especialmente a personas que ya trabajaban, estudiaban o vivían en EE.UU. bajo otros permisos migratorios.

Con la nueva instrucción, el ajuste de estatus dentro del país será considerado un alivio “extraordinario”, aunque el gobierno dejó abierta la posibilidad de otorgar excepciones.

Sin embargo, todavía no se conocen cuáles serán los criterios que utilizará Uscis para decidir quién podrá quedarse mientras se procesa su green card .

La modificación no elimina la regla original, pero sí introduce un margen de evaluación individual.

USCIS evaluará caso por caso a los inmigrantes que deberán salir del país antes de obtener su green card.

Los oficiales migratorios deberán considerar circunstancias particulares antes de exigir que el solicitante abandone el país para continuar el trámite.

Aunque el ajuste anunciado reduce parcialmente la presión, especialistas advierten que la incertidumbre continúa. Hasta el momento no existen detalles sobre cuántas personas podrían beneficiarse con estas excepciones ni qué perfiles tendrán más posibilidades de completar el trámite dentro de EE.UU.

Qué pasa con estudiantes y visas temporales

La discusión también impacta sobre titulares de visas temporales.

El vocero de Uscis, Zach Kahler, había señalado inicialmente que quienes ingresan con visas de:

estudiante

turismo

trabajo temporal

llegan con un propósito limitado y que esa estadía “no debería funcionar como el primer paso” hacia la residencia permanente.