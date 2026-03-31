En medio de una economía que da señales mixtas, el ministro Luis Caputo recibió a media docena de supermercadistas en una reunión que duró cerca de una hora, en la que consumo, crédito, informalidad y carga tributaria estuvieron sobre la mesa. El encuentro fue en el Salón Belgrano del quinto piso del Palacio de Hacienda con los representantes de Cencosud, Carrefour, Changomás, Coto, Día y La Anónima. Estuvo acompañado por el secretario de Comercio, Pablo Lavigne. Alfredo Coto había visitado el ministerio una semana antes, con una agenda de actividad, tasas y competencia. De acuerdo con lo que luego detalló el ministro, los privados plantearon que “el principal problema que hoy los afecta son las altas tasas que aplican los municipios, que por ley no corresponden, ya que no tienen una contraprestación que las justifique”. Según pudo saber El Cronista, hubo otros puntos en la conversación, como la competencia con canales informales de venta, el aumento de la morosidad y las perspectivas económicas. Fuentes del sector aseguraron que el funcionario reconoce la caída del consumo en las grandes superficies, aunque dejó señales optimistas sobre el futuro de la economía. Para el corto y mediano plazo prevé una buena cosecha y un repunte de la construcción impulsado por la licitación de obra pública a partir de junio. “La economía está sólida”, transmitió Caputo. Uno de los puntos que más preocupa al sector es el aumento de la morosidad y las altas tasas de financiamiento. El Banco Central avanzó la semana pasada en impulsar una baja de tasas y liberó encajes a los bancos. En el Gobierno reconocen que hoy ven a las entidades más volcadas a facilitar el financiamiento para pymes que para personas, con créditos personales más caros que impactan en el consumo. El nivel de ventas muestra señales mixtas. Si bien los supermercados cerraron el año con una caída del 4%, en los primeros siete días del mes —con los salarios recién acreditados— el ritmo parece mejorar. “El día 8 se desploma todo”, graficaron desde el sector. El argumento de que crecen otros canales como el e-commerce no convence a los supermercadistas, que señalan que no tienen el volumen suficiente como para explicar la caída en otros puntos de venta. En este contexto, los supermercados apuntaron a la competencia con la venta informal, que implica un fuerte diferencial de precios por el peso de los impuestos. Los privados advierten que hay “una diferencia de precio grande frente a canales tradicionales” como almacenes y que “nadie puede entender cómo llega ese producto a la góndola con ese precio”, cuando las grandes cadenas suelen conseguir mejores condiciones por volumen. En el encuentro se planteó la necesidad de mayores controles y se delineó un plan para reducir la informalidad y fomentar el registro de operaciones. “En un momento de dificultades de consumo en nuestro sector, competir con amplios niveles de informalidad es gravoso y pone en peligro la actividad y las fuentes de trabajo”, dijo a El Cronista el titular de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), Juan Vasco Martínez. En cuanto a la carga tributaria, Caputo escribió en redes sociales que las quejas “recayeron fundamentalmente sobre los intendentes de Lanús y Pilar”. Según detalló, el intendente Julián Álvarez aplica una tasa municipal del 6,36%, mientras que Federico Achával cobra un 4,50%, más un adicional del Fondo Educativo de $435.997 y una percepción al cliente del 2% por tasa ambiental. “Absolutamente descabellado”, agregó el ministro. En el detalle que difundió Economía, aparecen otros municipios con niveles elevados de tasas, como Luján (4,20% más una tasa ambiental de 1,50%); Hurlingham (3,50% más adicionales que la elevan a 4,50%); Bahía Blanca (2,70% con adicionales hasta 4,05%) y Quilmes (3,74% con adicionales hasta 4,05%).