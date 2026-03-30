Este lunes Manuel Adorni vuelve a reunir a la Mesa Política en la Casa Rosada. El jefe de Gabinete encabeza el encuentro luego de una semana marcada por su polémica exposición en conferencia de prensa y, ante el avance de las causas judiciales en su contra, se prepara para volver a responder preguntas de los periodistas acreditados este próximo miércoles. Tras el fallo favorable sobre el caso YPF en Estados Unidos, en el Gobierno se entusiasman con la idea de recuperar la agenda. Para eso, la cúpula negociadora agendo la cita para esta tarde en pos de delinear la estrategia legislativa para el mes de abril, que asoman recargado en comparación a la inactividad parlamentaria de marzo. Del encuentro participará el asesor presidencial, Santiago Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la senadora Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Entre los temas en carpeta está, por un lado, la Ley de Glaciares, la cual ya entró en la recta final camino al recinto. La fecha tentativa para sesionar es el 8 de abril, luego de que hayan culminado las audiencias públicas la semana pasada, y en el medio deben definir la fecha del dictamen. También sondean la posibilidad de armar una reunión informativa con gobernadores a favor del proyecto. Además, enviaron el proyecto de Ley Hojarascas, que será el próximo desafío legislativo en la Cámara baja, mientras que en el Senado, Bullrich deberá afrontar el tratamiento de las leyes sobre Propiedad Privada y los pliegos judiciales que comenzaron a enviar a partir de este lunes. El Código Penal, por otro lado, todavía tramita un período de revisión. El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, definió que enviarán temas por tandas en materia de endurecimiento de penas y nuevos tipos penales, mientras que preparan más a largo plazo la reforma del código en su totalidad. Distintas fuentes de la cartera aseguraron a El Cronista que todavía no empezaron a hilar fino en el análisis de las penas, pero negaron terminantemente que estén pensando en reducir las penas por delitos de corrupción, como había trascendido a partir de una nota periodística el fin de semana. Abordar este tema en medio del escándalo con Adorni es todo lo opuesto a lo que busca el Gobierno en este momento, ya que la idea principal es pasar página de los cuestionamientos patrimoniales al jefe de Gabinete. No obstante, el tema volverá a ponerse sobre la mesa en conferencia el miércoles y en el informe de gestión que brindará el 29 de abril en Diputados. Los legisladores ya remitieron sus preguntas y, según anticiparon de distintos bloques opositores, muchas de ellas van orientadas a esos casos, que avanzan bajo la lupa del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. Por caso, varias de las denuncias provinieron de los propios diputados. El diputado Rodolfo Tailhade denunció a Adorni por Malversación de Caudales Públicos por la utilización del avión presidencial para el viaje a Nueva York por parte de la esposa del funcionario, Bettina Angeletti. Además, los diputados Esteban Paulón y Mónica Fein lo denunciaron por Enriquecimiento Ilícito y Omisión Maliciosa por la adquisición de propiedades que no coinciden con la declaración patrimonial del funcionario. La declaración jurada del 2025 se presentará recién a fines de mayo, por lo que el jefe de Gabinete se mantendrá en reserva sobre los detalles antes de eso. Ya lo anticipó en aquella primera conferencia en la que se rehusó a responder todo lo referido a los procesamientos en la Justicia. Otra de las causas que más avanzó durante el fin de semana es la referida al vuelo en jet privado a Punta del Este, que involucra también al periodista Marcelo Grandío, quien trabaja para la TV Pública. El Cronista pudo saber de fuentes allegadas a Adorni que su relación quedó completamente rota y que, ante la acusación de posibles dádivas, le buscarán probar a la Justicia que el jefe de Gabinete sí le devolvió la plata del pasaje a Grandío, el cual sostienen que se entregó por transferencia. Sobre este procesamiento, en los últimas días se avanzó en la etapa de los testimonios, quienes por ahora contradijeron a Adorni y dieron cuenta de que fue el periodista el cual pagó los pasajes, a través de la empresa Imhouse S.A. Uno de ellos fue el piloto, Agustín Issin Hansen. Frente a este panorama, el presidente Javier Milei y su hermana, Karina Milei, siguen respaldando al ministro coordinador y esperan que al recuperar la agenda, el tema se agote. Las conferencias de Adorni volverán a ser recurrentes, en pos de mostrarlo firme y sólido ante la prensa. “Ya pasó”, repiten en la Casa Rosada.