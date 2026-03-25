El Jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, dio su primera conferencia de prensa del año, donde anunció un paquete de medidas que enviará el Gobierno al Congreso con el fin de avanzar en una reforma estructural. Allí anticipó que se realizarán medidas para defender la propiedad privada. Una de ellas es aplicar cambios sobre la Ley de Desalojo. Adorni enumeró diferentes puntos que se debatirán en Congreso en pos de defender la propiedad privada. En este marco, mencionó un fuerte avance en la Ley de Desalojo. Allí, sostuvo que el Gobierno defenderá que se dé “via sumarísima a los proceos de desalojo”. “Que se evacue rápidamente a los infractores y restituya los inmuebles a los propietarios en menos de 5 días”, anticipó. En este sentido, Adorni sotuvo que el riesgo de que se tome una propiedad endurece los precios de los alquileres en Argentina. “Cuidar la propiedad es cuidar a los inquilinos”, remarcó. Además, el vocero presidencial anticipó cambios en la Ley de Expropiaciones, la Ley de Fuego y la Ley de Tierras Rurales, con el fin de defender la propiedad privada. El Gobierno anticipó que se modificarán las leyes de discapacidad y educación superior que fueron aprobadas en 2025 en el Congreso de la Nación. “El Gobierno anterior nos dejo un estado fundido sin condiciones para hacerle frente a la montaña de salarios públicos y a las prestaciones sociales que tanto dicen defender”, denunció Adorni, en conferencia de prensa. En esta línea, sostuvo que las leyes mencionadas vienen a traer una misma lógica de “repartir plata que no hay y forzarnos a emitir”. “Nos conducen a fundirnos solo en la pobreza”, apuntó. Por tales motivos, el Jefe de Gabinete de Ministros anticipó que “van a dar aumentos solo a los que tienen incapacidad para trabajar, no a los miles de discapacitados truchos a los que el kirchnerismo les regalo un certificado”.