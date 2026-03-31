El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó su informe sobre la incidencia de la pobreza y la indigencia en los 31 aglomerados urbanos del país en el segundo semestre de 2025. La cifra general arroja una luz de esperanza: la pobreza bajó del 31,6% al 28,2% en la comparación con el primer semestre del año pasado, lo que representa un descenso de 3,4 puntos porcentuales. Sin embargo, detrás del promedio nacional se esconde una Argentina fragmentada. Al analizar el comportamiento por regiones y ciudades (aglomerados), se observa que la recuperación económica no llegó a todos los distritos por igual. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y algunas capitales del litoral fueron las grandes protagonistas de la mejora estadística en el último tramo del año 2025. A contramano de la tendencia nacional, tres puntos geográficos encendieron las alarmas al registrar subas en la cantidad de personas cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la Canasta Básica Total (CBT). ¿Por qué bajó la pobreza en la mayoría del país? Según el informe del INDEC, la clave estuvo en la carrera contra la inflación. Durante el segundo semestre de 2025, el ingreso total familiar aumentó un 18,3%, mientras que el costo de las canastas (CBA y CBT) subió entre un 11,3% y 11,9%. Este diferencial permitió que miles de familias que estaban en el límite lograran superar la línea de pobreza. No obstante, en ciudades como Concordia o La Rioja, el empleo local o los ingresos informales no habrían logrado seguirle el ritmo al costo de vida. El informe concluye que, si bien hay 8,4 millones de personas bajo la línea de pobreza en los centros urbanos relevados, la tendencia es descendente. El desafío para el 2026 será lograr que esa recuperación llegue a los distritos que, como Concordia, parecen haber quedado atrapados en un núcleo estructural de difícil resolución.