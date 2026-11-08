Argentina espera al Papa, entre la fe y la política: la agenda completa y el cambio de último momento

Hay una parte del viaje de León XIV que Javier Milei puede controlar. El protocolo, la recepción en Aeroparque, la ceremonia en Casa Rosada, el encuentro a solas con el Presidente y buena parte de las imágenes institucionales del domingo. Hay otra, sin embargo, bastante más difícil de administrar: qué Argentina verá el Papa cuando baje del escenario oficial al territorio. Allí se topará de forma cruda con los sectores más vulnerables, el lado B de la Argentina que el Gobierno le narra al mundo.

Ese es el terreno sobre el que se abrió, silenciosamente, una disputa política en torno a la visita. Porque el mensaje que transmita el Papa podrá no ser partidario pero no por eso carece de un tenor político. En ocasiones, sobran las palabras: su sola presencia en determinados lugares expone esas realidades a los ojos del mundo y eso también constituye un mensaje en sí mismo.

La Casa Rosada insiste en que se trata de una gira pastoral y que sería equivocado convertir cualquier palabra sobre pobreza, el trabajo o la vulnerabilidad en una crítica direccionada contra el Gobierno. Así y todo, no está ajena a las críticas que desde la Iglesia se vienen formulando hace tiempo.

Del otro lado, movimientos populares, sindicatos y dirigentes de la oposición entendieron que no necesitan que León XIV mencione a Milei para producir el efecto que buscan: basta con exponer determinadas situaciones delante de sus ojos, sin maquillajes. Y algunos sectores de la Iglesia católica que hace tiempo hacen notar al gobierno libertario sobre la frágil situación del tejido social comulgan en silencio con esa idea.

No es casual que la primera bajada de León XIV al territorio el lunes por la mañana sea con una incursión al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole . Y que ese mismo día, por la tarde, tenga en la Universidad Católica Argentina un encuentro específicamente denominado por el Vaticano con “el mundo del trabajo” . Ambas actividades fueron incorporadas formalmente al programa papal. Las dos -cuentan desde adentro de la organización- contra la voluntad de la Casa Rosada.

Los movimientos populares están involucrados en la organización de la escala bonaerense. Entre ellos, hay una definición que se repite sobre Don Orione: “ Va a ser la foto más cruda que se va a llevar el Papa ”. No se refieren únicamente a la discapacidad, sino al deterioro de instituciones que dependen del financiamiento público y que durante los últimos años quedaron en medio de la discusión por prestaciones, medicamentos e insumos.

El Cottolengo aloja a más de 400 personas con discapacidad y llegó a recurrir a la Justicia por deudas y falta de insumos. Un juzgado federal ordenó embargar más de $828 millones del Ministerio de Salud y el Gobierno anunció posteriormente la regularización del pago. En contrapartida, la Provincia firmó un convenio para financiar 100 becas y un refuerzo económico para la institución.

Ahí aparece Axel Kicillof. El gobernador estará en Claypole cuando el Sumo Pontífice arribe y el peronismo bonaerense sabe que la fotografía tiene una potencia que difícilmente pueda conseguir con un discurso. La idea, al menos entre quienes trabajan territorialmente alrededor del operativo, es evitar una puesta en escena demasiado evidente: que la realidad haga el trabajo político, sin nada que suavice el impacto.

En rigor, no siempre la opción fue Don Orione. Hubo sectores de la Iglesia que habían planteado llevar al Pontífice a un barrio vulnerable en lo profundo de La Matanza. Para desnudar la miseria más atroz ante los ojos del Papa. En la periferia de Montevideo, Robert Prevost visitó el barrio popular Casavalle, jaqueado por la miseria y la violencia narco.

Su imagen ingresando a pie por las calles de tierra son un recordatorio al Estado sobre las falencias en las que vive una parte del pueblo uruguayo. Es una postal que incomoda a cualquier Gobierno porque exhibe sus fallas.

Una vista aérea de la villa Casavalle, durante la visita del papa León XIV Captura

En Buenos Aires, hubo que alcanzar un consenso, en el marco de la coordinación con la Iglesia local y el Vaticano. Y se impuso el armado en Almirante Brown. Tanto su exintendente y actual diputado Mariano Cascallares como la jefa de asesores bonaerenses Cristina Álvarez Rodríguez mantienen un diálogo fluido con los canales eclesiásticos.

El antecedente doctrinario no es menor. En agosto, durante un encuentro en Rímini con enfermos, personas con discapacidad y pobres asistidos por Cáritas, León XIV dijo textualmente que a esas personas Jesús “ las acogía y las ponía en el centro, para sanarlas, para devolverles una vida acorde con su dignidad ”.

Unos meses antes, en el Tedéum por el 25 de mayo, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, había apelado a la parábola del paralítico para interpelar a los ojos a Milei sobre la desprotección de los más necesitados producto de la motosierra. El Presidente eligió no responder en esa oportunidad, aunque aquel mensaje y otros que le siguieron dispararon reacciones en voceros del mundo libertario, como Lilia Lemoine o Joaquín Benegas Lynch.

En el último tiempo, el oficialismo volvió sobre sus pasos. Incluso reescribió la letra del Presupuesto 2027 con un proyecto de ley centrado específicamente en la Discapacidad, con la única condición de quitarle la “emergencia” a su alcance. En 2025, se había opuesto primero y luego intentó sostener un veto presidencial a un proyecto en ese sentido. La visita del Papa obra sus milagros.

Batalla cultural: qué diagnóstico llegó al Vaticano en la previa del viaje y por qué es clave

“ Es una Argentina que padece necesidades y que busca el camino ”, expresó el titular de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y obispo de La Rioja, monseñor Dante Braida, hace solo unos días. Le recordó a las autoridades políticas que hay “sectores muy postergados que necesitan una mano más grande”. Por eso, pidió generar más oportunidades de empleo y más participación ciudadana. Reivindicó el trabajo de las organizaciones sociales en ese sentido.

Los movimientos populares vienen trabajando desde antes de la llegada del Papa para que la mirada social que se lleve el Papa de la Argentina no dependa exclusivamente de la información institucional que reciba de la Casa Rosada o de los canales diplomáticos. El 27 y 28 de octubre, organizaciones sociales, sindicales y eclesiales se reunieron en La Matanza con una delegación vaticana encabezada por sor Alessandra Smerilli, prefecta desde septiembre del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.

De allí salió una declaración que llegó a manos de León XIV en la previa del viaje y que funciona casi como una plataforma social: Tierra, Techo y Trabajo, derechos laborales, integración de barrios populares, cuidados, narcotráfico, inteligencia artificial, soberanía sobre los recursos y reinserción de personas privadas de la libertad. El documento plantea que “ las desigualdades se han profundizado ” y llama a “ plantar bandera contra la deshumanización ”.

No es únicamente una agenda elaborada por las organizaciones. Smerilli utilizó su paso por Buenos Aires para reafirmar el vínculo institucional entre el Vaticano y los movimientos populares y recuperó palabras del propio León XIV sobre la cuestión: “ La Iglesia debe estar con ustedes: una Iglesia pobre para los pobres, una Iglesia que se acerca, que se arriesga, que es valiente, profética y alegre ”.

Esa relación es particularmente sensible para un Gobierno que hizo de la eliminación de intermediarios uno de los emblemas de Capital Humano. Milei cuestionó desde el comienzo de su gestión a los llamados “gerentes de la pobreza” y la ministra Sandra Pettovello lo suele destacar en cualquier dossier como el gran éxito de su gestión.

Los movimientos, por su parte, intentan reconstruir legitimidad reivindicándose ante Roma como organización comunitaria y no como aparato de intermediación estatal. Y de hecho, si bien coinciden en que los planes sociales fueron un recurso necesario en la emergencia, hoy plantan repensar el desarrollo desde otro lugar, en alianza con el sector privado para estimular el trabajo genuino.

La disputa de fondo emergerá en la UCA. Quienes se sentarán frente al Papa no llegarán con las manos vacías. Las dos CTA prepararon una carta en la que describen una situación “socialmente crítica” y enumeran informalidad laboral, pérdida de poder adquisitivo, endeudamiento, apuestas, desempleo juvenil y discapacidad. El texto utiliza además una definición mucho más política: acusa al Gobierno de una “crueldad estatal” que, según las centrales, también se expresó en la represión de las protestas.

El papa León XIV saluda a los vecinos del barrio popular en las afueras de Montevideo, un lugar jaqueado por los narcos Captura

Los puntos de conflicto entre Milei y el Papa: qué dicen uno y otro sobre inteligencia artificial, empleo y pobreza

Hay, además, una cuestión más profunda que la propia oposición intentará explotar: la agenda social de León XIV no fue inventada para su viaje a la Argentina. Lo precede. Está desplegada en sus documentos, encíclicas y discursos anteriores. Y en algunos puntos entra en tensión explícita con la matriz ideológica del Presidente. No es casual que Prevost haya elegido el nombre de León, una continuidad del Papa que sentó los pilares de la doctrina social y expuso las condiciones de trabajo en plena Revolución Industrial.

El choque más evidente entre la prédica de León XIV y Milei gira en torno a la inteligencia artificial . En Magnifica Humanitas, el Papa sostiene que la IA debe permanecer bajo responsabilidad humana, reclama controles efectivos y plantea que “ no basta regularla; es necesario desarmarla y hacerla acogedora ”. También advierte que las decisiones tecnológicas que afectan trabajo, derechos y libertades no pueden quedar libradas a sistemas cuya responsabilidad resulte imposible determinar. Antepone la ética al desarrollo sin control.

Milei sostiene exactamente otra filosofía regulatoria. Ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos, dijo: “Nosotros no vamos a regular la Inteligencia Artificial. Nosotros la vamos a dejar libre”. Luego escribió un extenso artículo de opinión al respecto. Y en Nueva York prometió a las empresas un marco jurídico basado en la ausencia de regulación preventiva, responsabilidad limitada y beneficios fiscales para atraer inversiones tecnológicas.

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El mismo matiz aparece con el trabajo. En 2024 Milei afirmó que “no hay que tenerle miedo al progreso tecnológico: se van a destruir empleos, pero se van a crear nuevos”, y aseveró que el problema aparece cuando falta flexibilidad laboral. León XIV, en cambio, escribió que no alcanza con reaccionar cuando desaparecen puestos y reclamó que toda introducción de automatización esté acompañada por medidas de protección del empleo, recualificación y participación de los trabajadores. La disputa de fondo pasa por quién absorbe el costo de la transición.

Con la pobreza el contrapunto es más filosófico. Milei reivindica el déficit cero, la estabilización y la libertad económica como instrumentos centrales para reducirla y sostiene que durante su gestión “12 millones de argentinos salieron de la pobreza”. León XIV no rechaza el crecimiento económico, pero en Dilexi te advierte contra las ideologías que defienden “la autonomía absoluta de los mercados” y reclama resolver “las causas estructurales de la pobreza”.

Las fricciones son inevitables. Y el Gobierno solo puede apostar a contenerlas y evitar una confrontación directa de la cual poco puede ganar. Apuesta en cambio por enmarcar el viaje papal como un refuerzo de los “valores que constituyen los cimientos de Occidente”. Lo que el Papa exprese, está fuera de su control.