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Enviada especial a Nueva York - Horas después de su exposición ante la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Javier Milei fue el orador principal este miércoles en Nueva York de la conferencia “Democratic Values, Economic Freedom & Strategic Security” .

El evento fue organizado por la Fundación Federalismo y Libertad (FyL) y el International Republican Institute (IRI), con Citi como anfitrión. Contó con asistencia limitada y por invitación. La mesa del evento rondaba en los u$s 1.000.

El encuentro se realizó en la sede global del banco en 388 Greenwich Street, en el barrio de Tribeca, al sur de Manhattan. El complejo incluye las torres de los números 388 y 390 de esa calle, entre North Moore Street y West Street, cerca del río Hudson y a unas diez cuadras al norte del World Trade Center.

Entre los presentes figuran el ministro de Economía, Luis Caputo, el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, el embajador argentino ante Estados Unidos, Alejandro Oxenford, y el presidente de La Libertad Avanza (LLA) en Tucumán, Lisandro Catalán, quien conduce al oficialismo en la provincia donde tiene su sede la fundación organizadora.

Milei comenzó su disertación pasadas las 16, hora argentina (15 horas en Nueva York). La apertura estuvo a cargo de Ernesto Torres Cantú, director International de Citi, quien ponderó las políticas del “programa de estabilización económica” del presidente Milei que, según resaltó, muestran “mejoras tangibles en la vida de las personas”.

Luego fue el presidente del IRI, Dan Twining, quien presentó al mandatario. “ Argentina entiende mejor que nunca la importancia de la la seguridad del hemisferio y su alianza con Estados Unidos”, dijo en su introducción.

El Presidente comenzó su alocución reivindicando el derecho de propiedad y criticando, en ese sentido, a las regulaciones y los impuestos. “No se dejen psicopatear por los colectivistas porque siempre lo que nos va a traer prosperidad es la libertad”, defendió.

Durante un buen tramo de su disertación, el líder argentino se refirió a los logros de su gestión y apuntó contra quienes tildaron de “suerte” las variables con las que trabaja su administración: “ Son la consecuencia de haber hecho las cosas bien ”.

Posteriormente, enumeró los hitos del Gobierno tras las elecciones de medio término que tuvieron lugar en octubre del año pasado. “Con lo cual, no solo cumplimos las promesas de campaña 2023, sino también las de 2025”. “Prepárense porque se van a venir la mayor cantidad de reformas de la humanidad”, prometió, y fue aplaudido.

También aprovechó para apuntar contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien estuvo manteniendo una agenda paralela propia con empresarios, bonistas y líderes demócratas en Nueva York. “Cuando hay pelotudos caminando por Nueva York el riesgo país sube”, ejemplificó. “Ellos hablan como si nos hubiesen entregado suiza”,

Además, volvió sobre el reclamo de Malvinas, uno de los principales ejes de su discurso ante la ONU, y clarificó que la disputa territorial se iba a reclamar “de forma pacífica”, ante que desde Reino Unido “nos acusan de cosas que nosotros no planteamos”. También volvió sobre su posición de no anticiparse a regular la Inteligencia Artificial.

Participaron empresarios, inversores, académicos, representantes de organizaciones de la sociedad civil y de think tanks de Estados Unidos y América Latina. El auditorio estaba casi lleno, y por los asientos les repartieron dispositivos con la traducción para quienes no hablaban español .

Según pudo saber El Cronista, también estaban invitados funcionarios del departamento de Estado de EE.UU., economistas del Fondo Monetario Internacional (FMI), la Cámara de Comercio de Estados Unidos, y empresas como Microsoft, Amazon, IBM, Google, Chevron, Rio Tinto, YPF, HSBC y el JPMorgan Chase , entre otros.

Una fundación tucumana en Nueva York

FyL es una entidad privada sin fines de lucro con sede en San Miguel de Tucumán, fundada en 2012. Está presidida por José Guillermo Godoy y desarrolla actividades de investigación, formación de dirigentes, debate público y cooperación internacional.

Milei participó de actividades de la fundación antes de llegar al Gobierno y volvió a hacerlo como Presidente. En diciembre de 2024 recibió en Tucumán el Premio Alberdi, en la cena anual de la entidad. En esa ocasión afirmó que su primera aparición televisiva, en 2014, fue en un evento de la fundación. Agregó que, sin las invitaciones que le hizo la entidad durante años, no habría llegado a la Presidencia.

A esa cena asistieron el gobernador Osvaldo Jaldo y miembros de su gabinete. Jaldo conduce un peronismo dialoguista con la Casa Rosada.

En marzo de 2026, Milei fue orador principal del Foro Económico del NOA (FENOA), organizado por la fundación bajo el lema “La hora de las provincias”, en el Hotel Hilton Garden Inn de San Miguel de Tucumán.

Jaldo lo recibió en el aeropuerto y, en el salón, Catalán lo recibió junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Al cierre de ese foro, el IRI le entregó una moneda de reconocimiento por su defensa de la libertad individual, el gobierno limitado y la economía libre.

El IRI es una organización estadounidense dedicada a la promoción de la democracia. En su décimo aniversario, la fundación reunió en Tucumán a expresidentes de Paraguay, Colombia y Uruguay, que firmaron un acta en defensa de la democracia en la región.