Los salarios aumentaron 2,8% en julio de 2026 y superaron a la inflación del mes, que fue de 2,1%. Sin embargo, en el acumulado del año hay un grupo de trabajadores que quedó por debajo de la suba de precios.

El índice de salarios, que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó el martes 22 de septiembre, muestra que entre enero y julio los sueldos acumularon un alza de 21,8%, frente a una inflación de 19,3%.

¿Cuánto aumentaron los salarios en julio de 2026?

El índice general subió 2,8% mensual, apenas por debajo del 2,9% de junio. En lo que va del año, solo lo superaron abril (3,7%), marzo (3,4%) y junio.

Sector privado no registrado: 3,9%

Sector público: 3,0%

Sector privado registrado: 2,3%

Los tres superaron el 2,1% de inflación de julio . En el caso de los privados registrados, la diferencia fue de apenas 0,2 puntos.

¿Cuánto fue la inflación de julio de 2026?

El índice de precios al consumidor (IPC) subió 2,1% en julio. En lo que va del año acumula 19,3% y en la comparación interanual llega a 33,8%.

Mayor aumento: Recreación y cultura (5,0%), por paquetes turísticos y servicios culturales.

Menor variación: Prendas de vestir y calzado, con una baja de 1,3%.

¿Qué sectores le ganaron a la inflación en 2026?

Para saber si un salario le ganó a la inflación, se compara su variación con la del IPC en el mismo período. Entre paréntesis figura la diferencia en puntos porcentuales.

Sector Julio (IPC: 2,1%) Acumulado 2026 (IPC: 19,3%) Privado no registrado 3,9% (+1,8) 34,4% (+15,1) Índice general 2,8% (+0,7) 21,8% (+2,5) Público 3,0% (+0,9) 21,1% (+1,8) Privado registrado 2,3% (+0,2) 17,0% (-2,3)

Sector privado registrado: el único de los tres grandes sectores que perdió en el año

Le ganó a la inflación en julio, pero por un margen mínimo. En el acumulado del año quedó 2,3 puntos por debajo del IPC, y en la comparación interanual, 4,1 puntos.

Sector público: gana en el año, pierde en doce meses

El sector público en su conjunto superó a la inflación en julio y en el acumulado del año. En la comparación interanual, en cambio, quedó 2,8 puntos por debajo.

Sector privado no registrado: arriba en el mes, en el año y en doce meses

Los trabajadores informales superaron a la inflación en el mes, en el año y en doce meses. Es el único sector que le gana al IPC también en la comparación interanual.

El índice de precios al consumidor (IPC) subió 2,1% en julio. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿En qué meses de 2026 los salarios le ganaron a la inflación?

El índice general de salarios quedó por debajo del IPC en enero y febrero, lo igualó en marzo y lo superó de abril a julio.

Los privados registrados tuvieron un recorrido más irregular: solo le ganaron a la inflación en abril y julio.

¿Cuánto subieron los sueldos de los estatales nacionales y provinciales?

Dentro del sector público, los resultados también fueron distintos:

Público nacional: 3,9% en julio, 18,1% acumulado y 27,5% interanual. Queda por debajo de la inflación en el año.

Público provincial: 3,2% en julio, 20,0% acumulado y 30,4% interanual. Supera a la inflación en el año.

El 3,9% de los estatales nacionales es su suba mensual más alta desde marzo. El dato no incluye a las universidades nacionales.

¿Por qué el dato de los trabajadores informales tiene otra lectura?

El índice del sector privado no registrado se construye a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Por su método de cálculo, basado en promedios trimestrales móviles, tiene un rezago de cinco meses.

Por eso, la variación que se publica para julio no refleja los ingresos informales de ese mes. Este sector pesa el 19,93% en el índice general.

¿Qué mide el índice de salarios del INDEC?

El indicador estima cómo evolucionan los salarios pagados en la economía. Deja afuera los cambios que dependen de cada trabajador, como las horas trabajadas, los descuentos por ausentismo o los premios por productividad.