El presidente Javier Milei encabezó esta mañana el acto por el Día de los Caídos y Veteranos del conflicto bélico del Atlántico Sur y, en ese marco, realizó diversos anuncios, entre ellos, una inversión millonaria en el área de Defensa. Al cumplirse un nuevo aniversario de la recuperación argentina de las Islas Malvinas, el jefe de Estado se hizo presente en el cenotafio del barrio de Retiro, que rinde honor a los caídos en la contienda, y dio detalles de la política en torno a los veteranos y, también, dejó en claro que el país pretende seguir adelante con una reconstrucción de sus capacidades bélicas. Milei dirigió un breve discurso en el que reiteró el reclamo al Reino Unido de Gran Bretaña para que, de acuerdo con lo dictado por las Naciones Unidas, acepte las negociaciones diplomáticas. En ese sentido, subrayó el derecho soberano de Argentina sobre los archipiélagos del Atlántico Sur. En lo que tiene que ver con los anuncios, afirmó que el país utilizará todas las herramientas diplomáticas a su alcance para detener la explotación de recursos hidrocarburíferos en el Atlántico Sur. “Ante la decisión final de inversión anunciada por las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum en el yacimiento en la Cuenca Malvinas Norte, el país responderá con todas las medidas diplomáticas necesarias para proteger sus derechos y defender sus intereses”, dijo. Por otra parte, en lo que tiene que ver con la Defensa, reconoció que “hay una deuda en lo salarial con las Fuerzas (Armadas)” y afirmó que “un país que busca ser protagonista en el escenario global necesita fuerzas bien pagas y equipadas, a la altura de lo que el contexto global demanda, dentro del marco del equilibrio fiscal”. En el marco de un activo discurso del Gobierno respecto del conflicto de Medio Oriente, Milei reiteró “el compromiso de este gobierno de llevar a cabo la reconstrucción de nuestras Fuerzas Armadas; es un proceso que llevará tiempo, pero cuya dirección será certera”. “En esa línea, destinaremos el 10% de los ingresos fiscales provenientes de las privatizaciones a la compra de armamento y bienes de capital para fortalecer nuestro sistema de defensa nacional. Creemos que la reconstrucción de nuestras capacidades militares tiene que estar más allá de toda ideología política y debe formar parte de un proceso sostenido en el tiempo”. Después de señalar el proceso que encaró para resolver la “crisis” de la Obra Social de las Fuerzas, Milei anunció que el año próximo, al cumplirse el aniversario número 45 de la guerra por nuestras Islas, se llevará “a cabo un homenaje y se otorgará una merecida distinción a nuestros veteranos. Un reconocimiento que el Poder Ejecutivo Nacional le debe a nuestros Héroes hace ya muchos años”.