El Ejército argentino continúa un proceso de fortalecimiento y modernización de su estructura operativa. En ese camino, anunció la compra de 50 vehículos blindados a Estados Unidos, una decisión estratégica que apunta a renovar equipamiento con décadas de servicio y dar un salto tecnológico en materia de defensa terrestre. El objetivo de esta incorporación es actualizar las capacidades operativas, mejorar la movilidad y garantizar que las fuerzas puedan responder con mayor eficiencia ante distintos escenarios. Argentina compró los Vehículos de Combate Blindados a Rueda (VCBR) M1126 Stryker 8×8, desarrollados por la empresa estadounidense General Dynamics Land Systems. Se trata de unidades utilizadas por el Ejército de Estados Unidos, diseñadas para combinar movilidad táctica, protección blindada y capacidad de transporte de tropas. Estos vehículos se destacan por su versatilidad, ya que pueden adaptarse a distintas funciones operativas, desde el traslado de infantería hasta misiones de despliegue rápido. La incorporación de los Stryker representa un cambio clave respecto de los sistemas blindados que históricamente utilizó el Ejército argentino, como los TAM. El proceso formal de adquisición comenzó en julio de 2025, con la firma de una Carta de Aceptación de Oferta (LOA) durante una visita oficial del entonces ministro de Defensa, Luis Petri, al Pentágono. En ese marco, ambos países acordaron la provisión inicial de los blindados como parte de una cooperación más amplia en materia de defensa. La llegada de estos vehículos marca un hito en la historia reciente del Ejército. El plan contempla una incorporación escalonada y, en el mediano plazo, podría ampliarse a más de 200 unidades, lo que consolidaría un salto cualitativo en las capacidades de las fuerzas terrestres. La primera tanda se completó a fines de 2025, cuando llegaron al país los primeros ocho blindados. Cuatro de ellos fueron descargados en el puerto de Zárate, en la provincia de Buenos Aires, y comenzaron de inmediato su proceso de puesta en servicio. En febrero de 2026, el Ejército confirmó la recepción de un segundo lote de cuatro unidades, completando así la etapa inicial del programa. Previo a su llegada, una comisión de efectivos argentinos viajó a Estados Unidos para recibir capacitación técnica y operativa directamente sobre los Stryker. El entrenamiento incluyó conducción, mantenimiento y protocolos de seguridad, aspectos clave para garantizar un uso eficiente de los nuevos sistemas. La presentación oficial de los blindados se realizó en diciembre de 2025 en el cuartel militar de Boulogne, en un acto encabezado por autoridades del Ejército y del Ministerio de Defensa, con la participación del embajador de Estados Unidos.