El Gobierno oficializó la escala salarial para el personal militar de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales, con los valores que rigen para marzo de 2026 y que impactarán también durante el mes de abril. El esquema salarial se organiza de manera escalonada según la jerarquía, la antigüedad y las funciones asignadas, por lo que los montos varían de forma significativa entre rangos superiores, oficiales y suboficiales. Los siguientes son los haberes mensuales vigentes para cada grado, de acuerdo a la grilla publicada en el Boletín Oficial: En este caso, el haber mensual se compone de distintos conceptos salariales: El haber mensual es el salario básico que cobra cada efectivo según su grado dentro de la fuerza. Este componente es clave porque funciona como base para el cálculo de adicionales, suplementos y compensaciones que terminan de definir el ingreso total de cada efectivo. Entre los principales factores que inciden en el salario final se encuentran los: De esta manera, la escala publicada define el piso salarial de cada jerarquía dentro del sistema militar argentino y permite estimar cuánto cobra cada rango en marzo de 2026. En un contexto de ajustes salariales, el Gobierno también anunció la implementación de un sistema de bonificaciones que se otorgará en base al mérito y la capacitación de los efectivos, lo que podría impactar positivamente en el ingreso final. Este cambio busca incentivar la profesionalización y la formación continua dentro de las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad, alineándose con las tendencias modernas de gestión de recursos humanos. Además, se espera que las nuevas escalas salariales generen un aumento en la motivación y la retención de personal, sobre todo, en los rangos inferiores, donde los haberes son más bajos. La medida se presenta como una respuesta a las demandas históricas de los trabajadores de estas instituciones y se suma a otros compromisos del Gobierno en materia de mejora de condiciones laborales.