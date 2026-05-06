La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que durante el mes de mayo le entregará a un determinado grupo de personas un bono que superará los $ 384.000. El beneficio emitido por organismo previsional registró, además, un aumento aplicado por la fórmula de movilidad vigente por inflación y alcanzará a un importante número de personas. El plus que dará la ANSES en mayo será para todos los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y está compuesto por el haber fijado mensual más el bono extra de $ 70.000. Por su parte, la PUAM forma parte de las Pensiones No Contributivas de la Administración Nacional de la Seguridad Social y es equivalente al 80% del haber mínimo jubilatorio, el cual se actualiza por la IPC (Índice de Pecios al Consumidor) mensual. Asimismo, pueden acceder aquellas personas de 65 años o más que no reúnen todos los requisitos para obtener la prestación. Con el aumento del 3,4% aplicado en mayo, en línea con la fórmula de movilidad que ajusta los haberes según el IPC, los titulares de la PUAM pasarán a cobrar más de $ 384.00 pesos. Dentro del esquema de requisitos aplicados por la Administración Nacional de la Seguridad Social para poder acceder a la Pensión Universal parara el Adulto Mayor, se encuentran las siguientes condiciones: