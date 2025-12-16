En esta noticia Quién es Andrés Vázquez, el nuevo titular de ARCA que reemplazará a Juan Pazo

Cerca de la medianoche, el Ministerio de Economía oficializó la renuncia de Juan Alberto Pazo al frente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El ahora extitular del organismo asumió en su cargo el 11 de diciembre de 2024, cuando en ese momento Florencia Misrahi fue desplazada por el presidente Javier Milei.

“Durante su gestión llevó adelante grandes y profundas transformaciones en el organismo, tales como la simplificación de regímenes informativos, la implementación del IVA Simple, el Régimen Simplificado de Ganancias, el impulso del Proyecto de Ley de Inocencia Fiscal , entre otros“, señala un fragmento del comunicado que dio a conocer la cartera que conduce Luis Caputo.

La novedad también fue anunciada a través del Decreto 890/2025, publicado en el Boletín Oficial. “Acéptase, a partir del 18 de diciembre de 2025, la renuncia presentada por el abogado Juan Alberto Pazo al cargo de Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ente autárquico actuante en la órbita del Ministerio de Economía“, precisaron.

Lo cierto es que Pazo, según lo menciona el comunicado, volverá a desempeñarse en el sector privado, en el cual desarrolló toda su vida profesional.

“Él tiene empresas y participación en otras. Es público, tiene marcas como Rapsodia, Caro Cuote e Invernea”, aseguró una fuente interna. Por lo tanto, no irá a buscar trabajo, sino que se dedicará a manejar sus compañías.

El extitular de ARCA, recordaron, estuvo dos años “afuera de la conducción de sus propias empresas” , un dato que consideraron “no menor”.

Juan Pazo deja su cargo en ARCA y vuelve al sector privado

El Ejecutivo ratificó el compromiso de Pazo “con el desarrollo económico de la Argentina”. Incluso, seguirá aportando su experiencia, “desde el lugar que ocupe”, para potenciar la actividad privada y el crecimiento de la economía argentina .

“A lo largo de estos dos años de gestión, Juan ha sido una pieza fundamental dentro del equipo económico, agregando valor en cada uno de los puestos en que se ha desempeñado. Primero como secretario de Producción y posteriormente como titular de ARCA. Su honestidad, su profesionalismo, y su capacidad de ejecución son extraordinarias. Ojalá pueda convencerlo en un futuro de volver al sector público”, lo despidió Caputo en su cuenta de X, abriendo la puerta a un posible regreso.

Juan Pazo, titular de ARCA, ha presentado la renuncia a su cargo con el fin de volver al sector privado.

A lo largo de estos dos años de gestión, Juan ha sido una pieza fundamental dentro del equipo económico, agregando valor en cada uno de los puestos en que se ha desempeñado.… — totocaputo (@LuisCaputoAR) December 16, 2025

El reemplazante ya fue confirmado. Será Andrés Edgardo Vázquez, titular de la Dirección General Impositiva (DGI) y un hombre muy cercano a Santiago Caputo, músculo y cerebro de La Libertad Avanza (LLA).

Economía considera que Vázquez seguirá bajo la misma línea de trabajo que Pazo. “Continuidad de políticas [tributarias y aduaneras] y equipos”, definen desde las entrañas de ARCA.

Otras fuentes consultadas señalan que es un funcionario “muy inteligente”, producto de sus más de 30 años de trayectoria entre la exAdministración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y otras áreas del Estado vinculadas al monitoreo fiscal.

Sin embargo, una fuente también recuerda que Vázquez, además, estuvo al frente de la “Regional Sur Metropolitana”, uno de los “kioscos estratégicos” que tenía la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) durante la época en la que Ricardo Echegaray estaba al frente de la exAFIP.

Andrés Vázquez mantiene un vínculo estrecho con Santiago Caputo

Quién es Andrés Vázquez, el nuevo titular de ARCA que reemplazará a Juan Pazo

Andrés Vázquez, de 64 años, asumirá como nuevo titular de ARCA, luego de haber desembarcado hace un año en la Dirección General Impositiva, en lugar de Gabriel Ramírez. El Cronista consultó a ARCA si ya habían designado a su reemplazo, pero al momento de la publicación de este artículo no hubo respuesta .

“Va a hacer un buen trabajo”, sostuvo Caputo en una entrevista que concedió al streaming La Casa.

Vázquez se destaca por su amplia formación académica. Obtuvo los títulos de Licenciado en Administración y Contador Público en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE).

También cuenta con una sólida formación en el ámbito internacional: se capacitó en Estados Unidos, donde realizó el “Seminario Internacional sobre Lavado de Dinero”, dictado por el Departamento del Tesoro en 1997, el “Curso de Interdicción Aeroportuaria” y el “Curso Básico de Investigación de Precursores Químicos”, dictados por el Departamento de Justicia y la Drug Enforcement Administration (DEA) en 1999.

Su experiencia respecto de la fiscalización de grandes contribuyentes, sumada a su expertise en técnicas de prevención del lavado de activos, lo llevó a esta nueva oportunidad en el sector público.

“ Representa la continuidad de las políticas del Presidente Milei y el Ministro Caputo en materia tributaria y aduanera ”, señalaron desde Economía.

En paralelo, el exfuncionario de la DGI es investigado por presunto enriquecimiento ilícito, lavado y evasión tributaria.

Según una investigación de La Nación, Vázquez fue denunciado ante la Justicia por la compra de tres departamentos en Miami por más de u$s 2.000.000, operaciones que efectuó a través de sociedades en el exterior.

También se le acusa de haber pagado con cheques a su nombre impuestos correspondientes a esos inmuebles, de los cuales ninguno fue declarado ante la Oficina Anticorrupción (OA).