Oddone aseguró que “no hay ninguna posibilidad, porque no es serio, sostener que esto es una estatización del sistema” de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP). “Las AFAP no se eliminan y deberíamos dejar de lado esta discusión”, sentenció en conferencia de prensa junto al presidente Yamandú Orsi y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim. El ministro alertó que la sola mención a una estatización del sistema previsional expone a Uruguay a una mirada del exterior que podría afectar la estabilidad, en especila en el momento de acudir a los mercados en busca de financiamiento. “Si por alguna razón de conveniencia táctica o de interés particular corporativo ponemos sobre la mesa discusiones que pueden alertar a gente que es muy importante para Uruguay por lo que alimenta a los mercados, de que este tipo de cosas pueden ocurrir en Uruguay, nos estamos haciendo un daño todos nosotros como sociedad”, indicó. El proceso de Diálogo Social contó con una amplia participación que incluyó 29 conversatorios en los 19 departamentos, más de 100 exposiciones en seminarios técnicos, 66 audiencias con delegaciones y 56 propuestas recibidas a través de la plataforma digital. Luego, se avanzó en la búsqueda de acuerdos, con énfasis en la síntesis de los aportes y la redacción del informe final. Oddone remarcó que el Diálogo Social reconoce el pronunciamiento de la ciudadanía en 2024 sobre la continuidad de las AFAP y del régimen de capitalización individual obligatorio. “Aquí no hay ninguna reapertura de discusiones que estuvieron en el proceso previo al plebiscito”, sostuvo. Por esta razón, el ministro pidió ser cuidadoso en el manejo de este tema de alta sensibilidad y reiteró que se mantendrá el sistema sostenido en tres pilares, y que el Diálogo Social aporta sugerencias para organizar la relación entre los afiliados y las administradoras de fondo de ahorro de pensión. “Las certezas jurídicas no las pongamos en juego, porque en este mundo como está, la principal fortaleza que tenemos es que somos un país serio. Si nosotros ponemos en cuestionamiento por algún interés de corto plazo que dejamos de ser serios el daño el irreversible, porque no estamos en un contexto de normalidad”, enfatizó. Oddone destacó que “las AFAP van a ser las entidades responsables, si es que las propuestas que están sugeridas en el documento prosperan en un proyecto de ley, de gestionar los fondos del ahorro previsional”. “Me llama mucho la atención una afirmación de ese calibre, en ningún lugar, no ha sido afirmado por nadie, ni sostenido por nadie, ni está escrito en ningún lado que las AFAP no sean las responsables de gestionar los fondos de ahorro previsional”, dijo en referencia al documento de 58 páginas. Oddone dijo que “es importante para el gobierno, por la delicadeza y relevancia del tema, es que seamos cuidadosos todos, quienes formulamos opiniones al respecto, porque una mala aproximación al tema puede generar una enorme confusión”. “No hay ninguna propuesta sobre la mesa, ninguna sugerencia en el diálogo social, que vaya en la dirección de que el fondo de ahorro previsional no sea gestionado por las AFAP”, puntualizó.