El sector exportador recibió con cautela la modificación en el esquema de bandas cambiarias anunciada por el ministro Luis Caputo, que prevé una actualización por inflación; aunque reconocen que evita el atraso en el tipo de cambio se enfocan en medidas más urgentes .

La Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) enfatizó que el dólar está en un nivel “competitivo” y “sin tensiones”; “no parece una necesidad inmediata pero evita el atraso”, dijo Fernando landa, titular de la entidad. Sin embargo, la verdadera ancla para aumentar las ventas al exterior reside en la eliminación del “cepo” cambiario, la liquidación mandatoria de divisas y la millonaria deuda de ARCA.

Esta fue la postura central de la CERA, durante la presentación de la estrategia exportadora, donde landa y su equipo técnico expusieron las barreras estructurales que limitan la expansión del sector en un contexto de múltiples tensiones globales.

Entre los “escollos” que mantienen el nivel de empresas exportadoras estancadas, en torno a las 9300 en la última década, tras haber registrado un pico de 15.000 en 2006 Landa mencionó, principalmente, la obligación legal de convertir los dólares que un exportador recibe del exterior en pesos argentinos a través del mercado oficial de cambios, según plazos que dispone el Banco Central (BCRA).

Esta práctica pone a la Argentina al frente del ranking global escoltada por Libia y Pakistán. Se trata de la principal demanda del sector a los funcionarios del Gobierno, y que se alinea con un pedido explícito del Fondo Monetario Internacional (FMI), que la Argentina viene sorteando hace años por su inestabilidad macroeconómica.

“Por la imposibilidad de hacer contratos y pagos en dólares hay un trato diferente ante la ley ”, se quejó y agregó que “el Estado está decidiendo qué activos tengo que tener, lo que es una intervención del sector público en las empresas”, sentenció Landa.

En este punto, menciono que el FMI prohíbe esta intervención porque limita la inversión y va en contra de la acumulación genuina de reservas. Asimismo, cuestionó que en lugar de atesorar el Estado “le da el dólar de los exportadores a los importadores”.

Este “cepo cambiario a las empresas” genera costos, a la par que existe una “deuda millonaria del Estado con los exportadores”, resaltó por el no pago de reintegros de IVA, un monto que “equivale al superávit fiscal de todo un año” .

Las declaraciones de Landa revelaron un panorama de estancamiento en el ecosistema exportador, caracterizado por la falta de dinamismo y una fuerte concentración en empresas de mayor porte.

Si bien se espera un leve crecimiento de 115 firmas exportadoras al cierre del 2025, la realidad muestra que el volumen es “mínimo” en relación a la población y, por ejemplo, l a Argentina se coloca por debajo de Perú.

Desde CERA estiman que superávit comercial se ubicará en torno a los u$s 7500 millones en 2025, un resultado positio pero que se debe a cantidades récord y no a un cambio en la matriz exportadora donde la “estrella” es el poroto de soja (gracias a la buena cosecha y a la reorientación hacia China por los aranceles de Trump) y el trigo.

El dato positivo llega por el lado del petróleo que ya está mostrando un salto en su capacidad de generar divisas, sin embargo, el riesgo de primarización de la economía, no cesa.

En ese sentido, el titular de CERA señaló que de las 142 propuestas que la entidad presentó en 2023, aproximadamente el 66% (2/3) no se implementaron.

En el tema “Financiamiento”, reconoció que es “lógico” por cuestiones macro que no se resolverán hasta que el país salga de la clasificación Standalone.

En cambio, en cuestiones de “Facilitación” aseguró que existe un “atraso” en los ejes importantes mientras “se implementaron cosas no sustanciales”

El peor resultado se lo lleva el ítem “Logística” donde no sólo no se cumplió con ninguna recomendación, sino que se habilitó la circulación de bitrenes pero por la desinversión en rutas y caminos estas unidades no pueden llegar a las terminales portuarias.

En temas “Tributarios” el balance es parcial: por ahora los beneficios fluyen con mayor velocidad hacia el sector importador donde se dio de baja la “nube” de impuestos y burocracia. En tanto, se bajaron derechos de exportación, pero aún quedan posiciones con incidencia exportadora que “no se tocaron”.

Hacia el 2030, la Argentina puede incrementar en hasta u$s U$S 16.000 millones las exportaciones, sin embargo, la clave está en sumar valor, incrementar los acuerdos de comercio con actores como la UE y el EFTA, mientras se debate el rol del Mercosur puertas adentro.

Otro aspecto estratégico es fomentar la Marca País, el ingreso de la Argentina a la OCDE y “no salir” de espacios multilaterales como el G20 o el Acuerdo de París.

En resumen, si bien el orden maco al que se suma, ahora, el nuevo esquema de bandas cambiarias es visto como un acierto técnico para la estabilidad, la CERA sostiene que la verdadera palanca para desatar el potencial exportador y acumular reservas genuinas como proyecta el Gobierno, es ganar competitividad.

En este punto el pedido es de normalización de las reglas de juego, comenzando por el fin de la liquidación obligatoria de divisas y la devolución de los reintegros por exportación.