El Senado constituyó a las comisiones que tratarán los proyectos de sesiones extraordinarias y este miércoles, mientras que en Diputados le dará “media sanción” al Presupuesto 2026, comenzarán a debatir el proyecto de modernización laboral y recién ingresado sobre la Ley de Glaciares. El plan de la jefe de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, es conseguir un dictamen este mismo viernes para ir a sesión la semana que viene.

Así lo pudo confirmar El Cronista de diversas fuentes parlamentarias que participaron de la reunión de Labor Parlamentaria el martes por la mañana. De ella, definieron los integrantes y autoridades de las comisiones y el plan de trabajo que comenzará este miércoles : la constitución de los cuerpos será a las 9 y las reuniones informativas a las 11.

Se espera que asistan 15 invitados por reunión y estos incluirán a funcionarios del Poder Ejecutivo, como el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y también de Economía. Se espera que el peronismo invite a representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT). A su vez, por el tema Glaciares, asistirá el secretario de Minería, Luis Lucero, y los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil, y de San Juan, Marcelo Orrego, quienes pertenecen a la mesa de Litio y Cobre.

Las intensas dos jornadas de debate la configurarán las comisiones de Presupuesto y Hacienda, comandada por Ezequiel Atauche; la de Trabajo y Previsión Social, con Bullrich al frente -ambas para la reforma laboral-; la comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, con la chubutense Edith Terenzi como presidente; y la de Minería, Energía y Combustibles, con el radical Flavio Fama a la cabeza.

Las fuentes precisaron, además, que la idea es que durante la agenda de Laboral y Glaciares también se incluyan los proyectos que esperan aprobar este miércoles en Diputados : el Presupuesto 2026, Inocencia Fiscal y Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria. La idea es que todo se dictamine este viernes para que, después de los 7 días corridos que establece el reglamento del senado, se vaya a sesión el 26 de diciembre.

“No hagan planes a la noche porque podemos seguir el sábado 27″ , se reía una de las fuentes que, al considerar el amplio temario que se avecina, la sesión podría durar hasta el fin de semana festivo. El consenso de Bullrich con los 44 senadores que no integran el bloque peronista parecía lo suficientemente sólido como para apurar el trabajo antes de fin de año: prefirieron sacrificar el fin de semana de Navidad y no el de Año Nuevo , ya que la otra posibilidad es seguir el 29 y el 30 de diciembre, la fecha límite de la convocatoria.

El tratamiento exprés no será sin modificaciones, según alertaron fuentes del oficialismo. Mientras que en Diputados los senadores estuvieron coordinando las negociaciones por el Presupuesto para que en la Cámara alta no deba modificarse, el proyecto laboral asegurarán que tendrá cambios: “La idea es que no se modifique el espíritu de la ley, pero sí van a haber modificaciones”, dijo una fuente de alto rango.

Reforma Laboral: la mayoría de Bullrich

Las dos comisiones que se encargarán de dictaminar la reforma laboral fueron estratégicamente orquestadas para que la mayoría sea prácticamente automática , si los gobernadores se predisponen a aprobarla como le habían asegurado al ministro del Interior, Diego Santilli, durante su travesía federal durante el último mes.

La victoria de Milei dependerá de la ayuda de las provincias de Córdoba, Chubut, Tucumán, Mendoza, Chaco, Misiones, Corrientes y Salta . “Hace un mes que venimos trabajando esto”, decían en el Gobierno, en el sentido de que los dos tercios que no configuran el interbloque de José Mayans se abroquelaron para construir mayorías en las comisiones: por enojo, de hecho, el PJ no designó aún a los únicos 5 miembros que les dejaron.

Para la Comisión de Presupuesto y Hacienda la exministra consiguió una amplia mayoría a su favor. Mientras que Unión por la Patria solo tiene 5 sillas -que todavía no fueron designadas-, el resto de los 12 integrantes son oficialistas y aliados:

Ezequiel Atauche (LLA)

Agustín Monteverde (LLA)

Patricia Bullrich (LLA)

Bartolomé Abdala (LLA)

Bruno Olivera Lucero (LLA)

Flavio Fama (UCR)

Mariana Juri (UCR)

Andrea Cristina (PRO - Chubut)

Silvana Schneider (UCR)

Alejandra Vigo (Córdoba)

Edith Terenzi (Chubut)

Beatriz Ávila (Tucumán)

El mismo esquema se repite para la de Trabajo y Previsión Social, donde también UP solo tiene 5 lugares, mientras que los otros 12 son:

Patricia Bullrich (LLA)

Cármen Álvarez Rivero (LLA)

Joaquín Benegas Lynch (LLA)

Juan Cruz Godoy (LLA)

Bruno Olviera Lucero (LLA)

Eduardo Vischi (UCR)

Rodolfo Suárez (UCR)

Silvana Schneider (UCR)

Martín Goerling Lara (PRO)

Sonia Rojas Decut (Misiones)

Carlos Espínola (Corrientes)

Flavia Royón (Salta)

Además, algunas de las firmas son dobles, lo cual facilitará el dictamen ya que tienen incidencia en ambas comisiones, como es el caso de Bullrich, Lucero, Fama, Schneider y Suárez.