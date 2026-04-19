Pasan las semanas y no hay novedades del exvocero. Solo se estipulan reuniones con ministros en los próximos días y se piensa en el 29 de abril, día que dará su informe de gestión. En su intimidad se discute cuál será su impronta en esa prueba de fuego. Preparan “carpetas” para algunos diputados combativos y prevén un clima bélico. Se discute si debe ser un Adorni confrontativo y permeable a discutir con todo aquel que lo cruce o si se enfocará en un discurso más general. Hay temor al intercambio por la situación judicial. Se trata de una exposición que podría ser el fin para el contador, si es que no se muestra sólido. Por lo pronto, no descartan que “haga la gran Francos” y se retire del recinto si lo agravian. “La intención es que no. Que responda y cumpla con la Constitución, pero es algo que se verá ahí”, aclaran. Mientras tanto, en la mesa política ya no pueden aceptar el silencio del expanelista y el viernes definieron “voceros temáticos” que apuntalen el temario legislativo. Los ministros y secretarios saldrán a la cancha para instalar la agenda libertaria, tras un mes de parálisis y revelaciones judiciales. Regresarán a los medios de comunicación y se presentarán en el Congreso, pero después del 29. El último ganador de las elecciones porteñas fue olvidado por Karina Milei para el 2027. No solo que Manuel Adorni no fue invitado en la última reunión de Karina Milei con legisladores de LLA, sino que la hermana del presidente le habilitó a Patricia Bullrich postularse como la principal dirigente del partido para competirle al macrismo en su histórico bastión. “De Adorni no se habló”, sentenciaron tres fuentes consultadas del encuentro. La secretaria general le abrió el juego a la senadora, quien prepara recorridas la próxima semana. No obstante, el entorno de la exministra duda de la secretaria general. Pese a que Karina sostuvo que no busca una alianza electoral con el PRO en la Ciudad ante una eventual necesidad para ganarle al peronismo a nivel nacional, el bullrichismo descree. “Nos ocultaban la agenda y nos tapaban con diario hasta hace dos semanas, y ahora somos rubios y ojos celestes tras la caída de Adorni. Patricia les pidió paciencia, que ella no piensa en eso ahora”, manifestó en un café cercano a la Avenida de Mayo una fuente de absoluta confianza de la exfuncionaria, que realmente ve posible un entendimiento con los hermanos Macri. Ni Alberto Fernández ni Javier Milei se atrevieron a reubicar las piedras que conmemoran a los fallecidos por el coronavirus. Algunas de esas rocas están ubicadas en Plaza de Mayo y otras en el hall de la Casa Rosada. Pese a las recomendaciones de especialistas, ninguna de las gestiones se animó a moverlas. Es algo tabú. Sin embargo, en las últimas semanas empezaron a achicar ese espacio delimitado entre vallas. Las están amontonando disimuladamente. Es un pequeño cambio. Y oculta una razón de seguridad y ambiental. Casa Militar detectó que hay alacranes. Esos arácnidos, depredadores nocturnos por naturaleza, usan las piedras como su escondite, como parte de su hábitat. Encuentran suculentos insectos. “Se junta mucho bicherio y están viendo qué hacen, es un tema delicado porque pasan cientos de personas por día por ahí. Depende de Karina. La casa no deja de ser un lugar viejo y es normal que aparezcan estos bichos”, analizó un referente libertario. Se desconoce si es inminente una desinfección o control de plagas. Lo que sí está previsto son inevitables refacciones. Dos desprendimientos de mamposterías en el primer piso encendieron las alarmas a los encargados de arquitectura. Pese a que nadie resultó herido de milagro y persiste la preocupación por otros incidentes edilicios, no todo son malas noticias. Se pintó la fuente del Patio de las Palmeras, tras casi dos meses de denodados esfuerzos. No hay que ir hasta Medio Oriente para encontrar un espacio minado. El primer piso de la Casa Rosada tiene dos bandos enfrentados, en un conflicto que volvió a salir a flote tras la guerra declarada en X entre la diputada Lemoine y “El Gordo Dan”. Volvieron a amurallarse las oficinas que responden a Santiago Caputo y a Karina Milei en Balcarce 50. Puertas y ventanas cerradas por un lado y vidrios esmerilados, del otro. En ambas facciones no aceptan posiciones tibias. Ya no hay valientes que transiten ambas jurisdicciones. Les piden fidelidad hasta a los periodistas. Tras ese duro cruce digital, la hostilidad no solo sigue en el ecosistema predilecto para los libertarios, sino que se trasluce la tensión en los pasillos. “El Gordo Dan no es del Gobierno, Lemoine es Milei”, subrayan los karinistas desde su trinchera, mientras intentan cruce al trote por la cafetería que los deja en sus despachos. En contrapartida, “Las Fuerzas del Cielo” arremeten: “Si el Gobierno efectivamente estuvo cerca de caerse, como dice Lilia, entonces los únicos que lo sostuvimos fuimos nosotros”. “¿Estás seguro de que el presidente banca a Pareja? Yo le preguntaría”, enfatizó un caputista, que mencionó al diputado y operador bonaerense, blanco de las críticas por su denuncia a un grupo de militantes por hostigamiento.