La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó un paro nacional para este jueves 18 de diciembre en rechazo al proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei.

En paralelo, la Confederación General del Trabajo (CGT) se sumará con una marcha que comenzará a las 15:00 hacia Plaza de Mayo. Desde las 13:00, ATE partirá desde Diagonal Norte y San Martín hacia el mismo punto.

¿Por qué ATE convocó al paro nacional?

La ATE anunció la medida para exigir la reapertura inmediata de paritarias y rechazar la intención del Ejecutivo de recortar un 10% de la planta estatal. Además, se opone a la reforma laboral que, según el sindicato, “avanza sobre derechos históricos y busca disciplinar a los trabajadores”.

“Es todo verso, un chamuyo decir que con esta reforma se crea empleo. Se trata de una reforma propia de regímenes autoritarios , incluso peor que la que regía durante la dictadura”, afirmó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE. El dirigente también cuestionó la posibilidad de jornadas de 12 horas y pago en especies: “Los empresarios ya son dueños de las empresas y, con esta reforma, pasan a ser también dueños de nuestras vidas”.

¿Qué reclama la CGT?

La CGT convocó a la movilización en rechazo a la reforma laboral, a la cual calificó como “un ataque directo a las y los trabajadores”. Según la central obrera, “no es modernización: es ajuste y precarización. Buscan trabajadores baratos, disciplinados y sin voz”.

El comunicado advierte que la iniciativa “intenta arrasar con derechos históricos y golpear al movimiento obrero organizado”. Por eso, la consigna de la jornada será frenar la reforma laboral y defender el trabajo digno.

¿Qué servicios quedarán suspendidos este jueves 18?

El paro nacional afectará la atención en organismos de la administración pública en todo el país. Además, se sumarán otros gremios y organizaciones sociales, lo que impactará en distintos sectores:

Administración pública nacional y provincial : sin atención durante toda la jornada.

Educación : la CTERA anunció su adhesión, por lo que podrían suspenderse clases en varias provincias.

Economía popular : la UTEP confirmó su participación en la marcha.

Reparto por aplicaciones : el SiTraRepa se suma al paro y advierte sobre demoras en entregas.

Industria aceitera: la Federación del Complejo Industrial Oleaginoso (FTCIODyARA) realizará un paro nacional de 24 horas.

También acompañarán la protesta las dos CTA, que declararon “estado de movilización permanente” y convocaron a marchar hacia Plaza de Mayo.