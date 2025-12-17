Paritarias 2025 | Un importante sindicato acordó un super aumento y un bono de fin de año: cuándo se cobra

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) confirmó los aumentos que regirán entre diciembre de 2025 y abril 2026, para todas las categorías del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.

Además, el gremio confirmó que cobrarán una suma fija no remunerativa de $ 60.000 en este último mes del año; mientras que de enero a marzo cobrarán un adicional de $ 100.000.

Aumento a empleados de comercio: de cuánto será la suba de enero a abril

El entendimiento alcanza a todas las categorías del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, incluyendo Maestranza, Administración, Cajeros, Auxiliares, Auxiliares Especializados, Vendedores y el régimen para menores, con escalas diferenciadas según la función y la categoría.

Además, el acuerdo ratifica que el adicional por antigüedad continuará calculándose al 1% por año trabajado sobre todos los conceptos salariales, tanto remunerativos como no remunerativos. También se mantiene la aplicación del presentismo conforme a lo establecido en el artículo 40 del convenio colectivo.

Uno de los puntos centrales del nuevo esquema es que las sumas fijas dejan de ser transitorias. La continuidad del pago de $ 40.000 hasta marzo y la incorporación de una nueva suma de $ 60.000 refuerzan el ingreso mensual durante el primer trimestre del año y pasan a formar parte del salario básico desde abril.

En cuanto a la forma de pago, se definió que el monto correspondiente a diciembre deberá abonarse dentro del mismo mes. Para enero, febrero y marzo, en cambio, las sumas pactadas deberán pagarse entre los días 1 y 10 de cada período. Con este esquema, el sector mercantil ya cuenta con un cronograma salarial definido para el arranque de 2026.

Impacto en los sueldos de diciembre

Durante diciembre, quienes se desempeñan bajo el Convenio Colectivo 130/75 percibirán escalas salariales que varían según el sector y la categoría laboral. Las liquidaciones incluyen un incremento del 1% aplicado al sueldo básico, junto a una asignación adicional de $60.000 que no se adiciona al salario remunerativo.

Por ejemplo, en el segmento de Maestranza, los salarios van desde 1.095.795 pesos en la Categoría A hasta 1.109.560 pesos en la Categoría C. En el caso de los Administrativos, el rango se extiende desde 1.107.268 pesos hasta 1.158.519 pesos, dependiendo de la categoría.

Los Vendedores también presentan diferencias según su clasificación, con haberes que oscilan entre 1.111.091 pesos y 1.158.519 pesos.