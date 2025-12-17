Uno de los gremios más importantes acordó un nuevo aumento salarial del 2,5% retroactivo a noviembre de 2025, en el marco de la paritaria firmada entre el sindicato y las cámaras empresarias del sector. El incremento se basa en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por INDEC y así, la suba acumulada al 27,9% en 2025

El acuerdo establece que el 2,5% de ajuste se aplicará de manera retroactiva a las escalas de noviembre de 2025. Por eso, impacta directamente en todas las categorías del convenio colectivo tanto para empleados públicos como privados de todo el país.

¿Cuál el sindicato que acordó un 2,5% de aumento para diciembre?

La Asociación Bancaria (AB) alcanzó un nuevo acuerdo salarial que otorga un aumento del 2,5% para los trabajadores bancarios. Este ajuste es retroactivo a noviembre de 2025 con base en la inflación de noviembre.

Con esta actualización, el salario básico del sector pasó a ubicarse en $2.008.641 y toma como referencia los sueldos de diciembre de 2024.

La mejora salarial se aplica sobre todas las remuneraciones brutas, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas e incluye adicionales convencionales y no convencionales . Esto garantiza un impacto directo y pleno en los haberes mensuales.

Los bancarios verán un aumento del 2,5%

¿Cómo son los aumentos para los bancarios?

Desde el sindicato destacaron que el acuerdo reafirma el esquema de actualización salarial atada a la inflación, un mecanismo clave para preservar el poder adquisitivo frente a la suba de precios. En este sentido, se confirmó que el sistema continuará vigente durante diciembre de 2025, enero y febrero de 2026.

Con este aumento, los bancarios alcanzaron una de las actualizaciones salariales más significativas del año.

Además, las partes acordaron retomar las negociaciones paritarias en la segunda quincena de marzo de 2026, con el objetivo de evaluar la evolución de la inflación y realizar los ajustes necesarios en función del contexto económico.

Por otra parte, el monto correspondiente al extra por el Día del Bancario quedó fijado como mínimo en $1.790.914. “A corregir por futuras actualizaciones”, señaló el texto de la paritaria del sector.