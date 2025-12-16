Diciembre es uno de los meses más esperados por los empleados estatales, ya que se paga la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo. Este extra se suma al salario del mes y equivale al 50% de la mejor remuneración de los últimos seis meses.

Los estatales bonaerenses aguardaban la confirmación oficial sobre la fecha de cobro, y el Gobierno provincial ya adelantó que será antes de Navidad y Año Nuevo.

¿Cuándo cobrarán el aguinaldo los estatales?

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, aseguró que el pago del aguinaldo se realizará “como todos los años, antes de las fiestas”. Si bien no hay una fecha concreta, el funcionario explicó que se están definiendo los detalles financieros para cumplir en tiempo y forma.

Por normativa, la fecha límite para el pago es el 18 de diciembre , aunque existe un plazo de gracia que permite liquidarlo hasta el 24 de diciembre.

Provincia por provincia: cuándo se paga el aguinaldo

Mientras Buenos Aires aún define el día, otras provincias ya confirmaron su cronograma :

Catamarca : 20 de diciembre

Chaco : 15 de diciembre

Entre Ríos : 20 de diciembre

Jujuy : entre el 15 y 19 de diciembre

Mendoza : entre el 15 y el 22 de diciembre

Río Negro : entre el 19 y 20 de diciembre

Salta : 16 de diciembre

San Juan : entre el 18 y 20 de diciembre

San Luis : 19 de diciembre

Tucumán: entre el 18 y 20 de diciembre

¿Cómo calcular cuánto me corresponde?

El SAC se calcula tomando el 50% del mejor salario mensual percibido entre julio y diciembre. Para determinar el monto, se deben incluir: