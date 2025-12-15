Qué cambios incluye el proyecto que firmó Milei y cuáles quedaron afuera: los detalles

En medio de las fiestas, el gobierno libertario comenzó a buscar acuerdos en el Senado para aprobar la reforma laboral la última semana de diciembre. Mientras tanto, la oposición en conjunto con la Confederación General del Trabajo (CGT) prepara recursos para contrarrestar la decisión del Ejecutivo.

Ya casi sobre la fecha, las extraordinarias son hasta el 30 de diciembre, la vicepresidenta Victoria Villarruel convocó para el martes a las 11 a los presidentes de bloques para acordar el armado de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto, con lo cual el debate podría comenzar el miércoles.

La Libertad Avanza deberá conseguir mayoría con propios y aliados, en las dos comisiones, para emitir un dictamen. Para ello, deberá convencer a los bloques dialoguistas de la UCR, PRO y gobernadores de acortar la lista de invitados.

Según informó Noticias Argentinas, el peronismo tiene intenciones de que expongan un número elevado de invitados y alargar el tiempo legislativo.

La idea libertaria es que el plenario de comisiones se extienda los próximos miércoles, jueves y viernes, para emitir dictamen y poder tratarlo entre el viernes 26 y martes 30 de diciembre, al igual que al Presupuesto 2026.

Para ello, deberá tener apalabrado a los bloques dialoguistas. Bullrich deberá tener asegurados los tres votos del PRO, 10 de la UCR y, por lo menos, tres legisladores de bloques provinciales.

Los gobernadores, si bien están peleados con la conducción kirchnerista, son de origen peronista y tienen un fuerte lazo con la CGT. Por lo tanto, la situación de Claudio Vidal de Santa Cruz, Gustavo Sáenz de Salta y Osvaldo Jaldo de Tucumán es complicada para ayudar al gobierno.

Los respaldos que podría conseguir Milei son de Ignacio Torres de Chubut y Rolando Figueroa de Neuquén , cada uno tiene un legislador.

Otro de los apoyos en duda son del exgobernador santiagueño Gerardo Zamora y Raúl Jalil.

En la Cámara alta, el peronismo tiene 28 legisladores más sus bloques aliados. Necesita siete senadores para tumbar la ley y para ello deberá construir acuerdos con los gobernadores peronistas, los mismos que precisa el oficialismo.

Paralelo a la discusión en el Congreso, la CGT y la CTA de los argentinos y la CTA Autónoma convocaron una movilización para este jueves a las 15 horas con destino a Plaza de Mayo.

La CGT ya convocó a movilizarse el 18 de diciembre Daniel Vides/NA

Además de la reforma de convenios colectivos, vacaciones, indemnizaciones, el proyecto del Ejecutivo contempla el cambio en el sistema de cobro de cuotas sindicales.

“Los empleadores podrán actuar como agentes de retención de los importes que, en concepto de cuotas de afiliación, deban abonar los trabajadores afiliados a asociaciones sindicales con personería gremial, siempre que medie la conformidad expresa del trabajador y el acuerdo entre las partes”, dice el proyecto.

A su vez, se deberá contar con una resolución de la Secretaría de Trabajo, según se establece en el artículo 137 del proyecto.

En ese sentido, el proyecto establece que serán consideradas “infracciones muy graves provocar, y/o instar y/u organizar el bloqueo o tomar un establecimiento; impedir u obstruir total o parcialmente el ingreso o egreso de personas y/o cosas al establecimiento”.

Sobre las asambleas se dispone que la asociación sindical deberá “contar con autorización previa del empleador para la celebración de una asamblea tanto donde se realizará el horario y el tiempo de su duración y, en caso de que se realice dentro del establecimiento, deberá requerir autorización respecto del lugar”

“Además se aclara que el trabajador no devengará salarios durante el tiempo de la misma”.

A través de esta iniciativa también “se limita a diez (10) horas el crédito para el ejercicio de las funciones de los delegados del personal”.

Esto son algunos puntos que preocupan a los gremios y por los cuales marcharán en rechazo de la iniciativa del Ejecutivo.

Este lunes se iniciarán las reuniones constitutivas de Legislación Penal y de Presupuesto y Hacienda en la Cámara de Diputados, de acuerdo con el cronograma dado a conocer esta noche, en el marco del llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso.

Mariano Gonzalez

Desde las 16, en la Sala 2 del Anexo “A” se conformará la comisión de Legislación Penal, a cargo de Laura Rodríguez Machado (LLA), mientras que una hora más tarde -en la Sala 1 del Anexo “A”- se hará lo propio con la comisión de Presupuesto y Hacienda. encabezada por el también oficialista Alberto “Bertie” Benegas Lynch.

Se trata de dos comisiones claves para el gobierno, ya que le permitirían alcanzar la media sanción del Presupuesto 2026, que luego pasaría al Senado para su aprobación definitiva.