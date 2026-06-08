Miles de argentinos esperan el feriado del 15 de junio para descansar o realizar alguna escapada durante los tres días de asueto.

En este contexto, un afortunado grupo de trabajadores verá su fin de semana largo extendido a cuatro días por los diversos feriados locales de la provincia de Buenos Aires .

Declaran feriado el martes 16 y se extiende el fin de semana largo

Las localidades de la provincia de Buenos Aires cuentan con diversas celebraciones. El martes 16 fue declarado feriado para las localidades de Mar Chiquita en conmemoración de su aniversario fundacional número 87.

Por su parte, otras localidades como General Madariaga, Pila, Coronel Charlone, Loma Verde, Cañada Seca, Carlos María Naón y Vedia celebrarán fiestas patronales con diversas actividades para sus habitantes.

Feriado Argentina.

De esta manera, en estas localidades los trabajadores de la administración pública y del Banco Provincia disfrutarán de un fin de semana largo extendido dado que las celebraciones se suman al asueto nacional del 15 de junio en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes.

Qué pasa con el feriado del 20 de junio y por qué no se trasladará

El calendario de feriados indica que en junio habrá dos feriados. El lunes 15 formará un fin de semana largo luego de que trasladaran la fecha del 17. Sin embargo, ocurre una situación distinta con el segundo .

El sábado 20 de junio se conmemorará el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano y muchos argentinos se preguntan si se trasladará para formar un doble finde XL. Desde la página oficial del Gobierno informaron que no se moverá, por lo que solo podrá ser aprovechado por quienes presten servicios el sábado.

Calendario de feriados en Argentina

Una vez culminado el único fin de semana largo de junio, el calendario de feriados indica los siguiente: